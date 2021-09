11 Mio Euro für ökologische Maßnahmen im dm Verteilzentrum Enns

dm macht Logistik zukunftsfit

Enns (OTS) - Das Verteilzentrum in Enns erbringt seit mehr als 30 Jahren zentrale Logistikleistungen und soll dies auch in Zukunft für Österreich und die Gruppe der Verbundenen Länder in vorbildlicher Weise weiter tun. Um diese Aufgaben auch in Zukunft nachhaltig und ressourcenschonend erfüllen zu können, bringt dm das Gebäude bis 2027 auf den neuesten Stand der Technik.

In sieben Jahren zur ökologischen Modernisierung – das hat sich dm drogerie markt für sein Verteilzentrum in Enns vorgenommen. „Neueste Gebäudetechnik soll auch in Zukunft einen ausfallsicheren, ressourcenschonenden und am Mitarbeiter orientierten Betrieb unterstützen. Mit Investitionen im zweistelligen Millionenbereich können wir die Klimabilanz des Betriebs maßgeblich verbessern und gleichzeitig die steigenden Instandhaltungskosten reduzieren“, erklärt Martin Engelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung. dm drogerie markt plant bis 2027 insgesamt etwa elf Millionen Euro in das Ökologisierungsprojekt zu investieren.

Energie-Audit: Optimierungspotenzial bei Ressourcennutzung

Um den Status quo der Ressourcennutzung auszuwerten, Optimierungspotenzial zu erkennen und geeignete Schritte für einen nachhaltigeren Betrieb zu setzen, wurde im Vorfeld ein Energie-Audit durchgeführt. „Die Bestandsaufnahme des derzeitigen Energieverbrauchs im Verteilzentrum brachte erhebliche Optimierungspotenziale zutage. So macht allein die Beleuchtung derzeit etwa 30 Prozent vom gesamten Stromverbrauch des Verteilzentrums aus. Durch die Umrüstung auf LED-Beleuchtung soll dieser Anteil in den kommenden sieben Jahren halbiert werden. Aber auch der CO2-Ausstoß soll bis ins Jahr 2027 um 50 Prozent reduziert werden. Dies entspricht umgerechnet einer Ersparnis von 1.533.000 Pkw-Kilometern pro Jahr“, fasst Elmar Riepl, dm Bereichsleiter Logistik, die Ergebnisse des Audits zusammen.

Das Energie-Audit ist zugleich ein zentraler Input für eine umfassende Klima- und Öko-Bilanz, die dm drogerie markt konzernweit erarbeitet. „Der sparsame Umgang mit natürlichen Ressourcen ist uns seit jeher ein großes Anliegen. Dass wir nun schrittweise für alle Bereiche fundierte Kennzahlen erheben, macht es möglich, auch klare Reduktionsziele zu formulieren und die gesetzten Maßnahmen zu evaluieren“, betont Martin Engelmann.

Projekt startet 2021 mit Dachsanierung

Bis 2022 wird der Projektfokus zunächst auf eine neue effiziente Dachdämmung gelegt. Dabei stehen auch die Erneuerung aller Lichtkuppeln und Brandrauchlüftungen, ein neues Bitumendach und ein neues Dachentwässerungssystem auf dem Plan. „Bereits im Juni 2019 wurde auf einer Brutto-Dachfläche von ca. 9.500 m2 eine Photovoltaikanlage (mit drei Anlagen zu je 200 kWp) in Betrieb genommen.

Seitdem konnten so rund 850 Tonnen CO2 eingespart werden. Im Zuge der Dachsanierung wird die Photovoltaikanlage nun vorübergehend zurückgebaut und nach Abschluss der Arbeiten erneut montiert“, informiert Carmen Wahlandt, Betriebsleitung Enns.

Weitere Schwerpunkte des 7-Jahresplans

Weiterhin sind in den kommenden Jahren folgende Schwerpunkte für die ökologische Modernisierung des Logistikzentrums vorgesehen:

die Installation einer neuen Niedertemperaturheizanlage (Wärmepumpe),

die Installation neuer Lüftungs- und Kälteanlagen für ein gesundes Raumklima,

die Umrüstung der gesamten Beleuchtung auf LED-Technologie zur optimalen Ausleuchtung der Arbeitsbereiche und

die Installation neuester Gebäudeleittechnik, die ausfallsicher einen ökologisch nachhaltigen und am Mitarbeiter orientierten Betrieb unterstützt.

Neue Arbeitswelten: offene Räume – flexibles Arbeiten

Neben der ökologischen Modernisierung wird auch die Modernisierung der Arbeitsbereiche eine zentrale Rolle spielen. In die Detailplanung der Büros eingeflossen sind nicht nur die Ergebnisse einer internen Mitarbeiterbefragung und die Erfahrungen, die dm während der Coronakrise gesammelt hat, sondern auch längerfristige Trends in der Zusammenarbeit. „Wir verbringen immer weniger Zeit an unseren Schreibtischen, sondern außer Haus, in Telearbeit, in nationalen sowie internationalen Projekten, in länderübergreifenden Arbeitsgruppen in ganz unterschiedlichen Besetzungen und zeitlichen Horizonten – dadurch verändern sich die Anforderungen an räumliche und technische Ausstattungen“, sagt Carmen Wahlandt. Mit einem nachhaltigen Open-Space-Konzept samt Desk-Sharing und modernster technischer Ausstattung, die den unterschiedlichen Arbeitsanforderungen gerecht wird, schafft dm für die rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verteilzentrum Enns größtmögliche Flexibilität und zusätzliche Rückzugsmöglichkeiten für Einzelarbeiten, Video-Konferenzen und kreative Begegnungen.

Über das VZ

Das Verteilzentrum Enns beliefert seit seinem Bau 1989 alle österreichischen dm Filialen. Mit den Eröffnungen der Verteilzentren in den verbundenen Ländern und der stetig wachsenden Filialanzahl wurde die Nutzfläche 1995 auf 25.000 Quadratmeter erweitert. 2016 wurde dann das Volumen-Verteilzentrum in Betrieb genommen. Die heutige Nutzfläche liegt damit bei 30.000 Quadratmeter. Mittlerweile werden rund 12.500 Artikel auf Palettenplätzen, in Durchlaufregalen sowie in einem automatischen Kleinteilelager umgeschlagen. Circa 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 19 Nationen sind ständig im Einsatz, um einen reibungslosen Warenfluss zu ermöglichen. Die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder in der Logistik setzen sich entlang der Warenstromkette aus der Beschaffung, ECR-Kooperation (effiziente Warenflusssteuerung), Steuerung und Verarbeitung der Filialbestellungen, Kommissionierung, Nachschubversorgung, Filialbelieferung und der Wartung von Systemen und Anlagen zusammen.





