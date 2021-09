„Dancing Stars“: Das ORF-Backstage-Angebot zum ORF-1-Tanzevent

„Tanzen wie die Stars“ mit Tanz-Workshops für Klein und Groß ab 26. September

Wien (OTS) - Die „Dancing Stars“ eröffnen am Freitag, dem 24. September 2021, um 20.15 Uhr live in ORF 1 den ORF-Ballroom und setzen ihre ersten Tanzschritte auf das Tanzparkett. Nun können auch Fans des ORF-1-Tanzevents unter dem Motto „Tanzen wie die Stars“ Ballroom-Luft schnuppern – ORF-Backstage bietet ab 26. September Tanz-Workshops in Wien für Klein und Groß mit den „Dancing Stars“-Profis.

„Tanzen wie die Stars“ für Tanzmäuse und Wirbelwinde

In einem Workshop, der von „Dancing Stars“-Profitänzerinnen und -Profitänzern geleitet wird, können junge Tanzbegeisterte erste Tanzerfahrungen im Ballroom sammeln und eine eigens zuvor erstellte Choreografie einstudieren. Bevor es allerdings ans Tanzen geht, erfahren die Tanzmäuse und ihre erwachsenen Begleiter noch Wissenswertes sowie Fun-Facts rund um das Format „Dancing Stars“.

„Tanzen wie die Stars“ – Paartanz im Ballroom

Unter der Leitung von „Dancing Stars“-Profitänzerinnen und -Profitänzern bietet sich in der einmaligen Kulisse des Ballrooms Gelegenheit, den eigenen Tanz mit Anleitungen, Tipps und Tricks zu verfeinern. Neben dem Tanzen wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten – so werden neben spannenden Fakten rund um das Erfolgsformat „Dancing Stars“ auch Erfrischungen serviert sowie Blicke hinter die Kulissen geboten.

Mehr Infos zur Veranstaltung, zu COVID-19-Maßnahmen, Preisen und Terminen unter tickets.ORF.at.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at