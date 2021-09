Die Kundgebung gegen Killer Roboter im Herzen Wiens war ein großer Erfolg!

Wien (OTS) - Wenn Staaten jetzt nicht handeln, wird der Grad der Autonomie wachsen, d.h. die Entscheidungsgewalt über Leben und Tod wird mehr und mehr an Computerprogramme abgegeben.



Am Stock-im-Eisen-Platz zwischen Stephansdom und Kärntner Straße war die Kampagne zusammen mit dem Österreichischen Roten Kreuz um sich mit seinem Anliegen an die Einwohner Wiens zu wenden. Die durchwegs positive Rückmeldung macht deutlich, Wien steht hinter dem Ziel der Kampagne und Österreichs, Killer Roboter so schnell wie möglich zu verbieten.

Zu den namhaften Sprecher*innen gehörten die Vizepräsidentin des Österreichischen Roten Kreuzes, Dr. Anja Oberkofler, sowie Botschafter a.D. Thomas Hajnozci früherer Leiter der Abteilung für Abrüstung des Außenministeriums.

KRC Austria lad zu der vom österreichischen Außenministerium von 15. bis 16. September veranstalteten virtuellen Konferenz ein und forderte die Regierung auf, seine Vorreiterrolle noch weiter zu stärken, zum Beispiel in dem sie ein nationales Gesetz erlässt.

