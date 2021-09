Josefstadt: Kammermusik-Abend „Es klingen die Töne…“

Anmeldung zum Konzert am 15.9. per E-Mail: fkmwien@hdstep.at

Wien (OTS/RK) - Kompositionen von Beethoven, Dubois, Randhartinger und Krenek bringen 14 Künstlerinnen und Künstler beim nächsten Kammermusik-Abend im Festsaal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) zu Gehör: Am Mittwoch, 15. September, fängt um 19.00 Uhr das liebevoll zusammengestellte Programm „Es klingen die Töne, es tönen die Lieder – Frau Musica hat uns wieder!“ an. Der Eintritt ist gratis, Spenden werden angenommen. Die Gäste müssen Corona-Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Organisiert wird das Konzert vom Verein „Freunde der Kammermusik“, der um Anmeldungen per E-Mail ersucht: fkmwien@hdstep.at. Zudem können Interessierte den Verein unter der Rufnummer 0680/211 35 45 kontaktieren.

Das Josefstädter Bezirksmuseum ist oftmals der Schauplatz von Veranstaltungen (Ausstellungen, Konzerte, Theaterspiel, etc.). Als Koordinatorin der Kultur-Termine fungiert die ehrenamtlich arbeitende Museumsleiterin Maria Ettl, die Auskünfte unter der Rufnummer 403 64 15 gibt. Anfragen an die Bezirkshistorikerin via E-Mail: bm1080@bezirkmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Angebote im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

