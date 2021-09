Schülerunion: Fazit der ersten Schulwoche: Testen gut, Impfrate ausbaufähig

Die einzigartige Teststrategie in Österreichs Schulen ist der Schlüssel zum Erfolg, jedoch muss die Impfrate in den Schulhäusern steigen

Wien (OTS) - Heute ist nicht nur im Westen Österreichs der erste Schultag, sondern auch ist es bereits eine Woche her, dass die ersten Schulen in Österreich geöffnet haben. Als Schülerunion haben wir uns mit vielen Jugendlichen im Osten über den Schulstart ausgetauscht und aufgrund dessen eine Bilanz der ersten fünf Schultage gezogen: Dank des transparenten 3-Stufen-Plans für die Schule gab es kaum Verwirrung und nach einer Erklärung war auch jedem klar, wie der Schulbetrieb die kommenden Wochen ablaufen wird. Dank des konsequenten Testens konnten über 400 Infektionsketten durchbrochen werden, gleichzeitig ist es aber wichtig, dass die Impfrate bei den Schülerinnen und Schülern selbst noch steigt.

“Die erste Sicherheitswoche hat gezeigt, wie fundamental wichtig das häufige Testen an unseren Schulen ist”, so die Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek. Insgesamt wurden über 400 positive Schülerinnen und Schüler entdeckt, die daraufhin sofort, so wie ihre Kontaktpersonen, in Quarantäne gingen. “Natürlich ist die Anzahl der Positiven hoch, wir sind jedoch sehr dankbar, dass durch die umfassende Teststrategie so viele Infektionsketten durchbrochen wurden”, ergänzt Österreichs Bundesschulsprecherin. Aus Sicht der Schülerschaft ist die Forderung von Bundesminister Faßmann nach einer kürzeren Quarantäne für Kontaktpersonen äußerst sinnvoll, deswegen fordern wir das Prüfen dieses Vorschlags aus epidemiologischer Perspektive.

Die diese Woche präsentierten Daten über die 82%-Impfquote bei Lehrpersonen haben uns als Schülerschaft sehr erfreut. Leider sind dazu im Gegenzug bei den unter 15-Jährigen nur weniger als 5% geimpft und auch bei den 15- bis 24-Jährigen erst rund die Hälfte. “Wir sind weiterhin der Meinung, dass eine hohe Impfquote im Schulhaus die wirksamste Maßnahme ist, unsere Schulen sicher und offen zu halten. Deswegen appellieren wir weiterhin an alle Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen, sich und andere zu schützen, in dem sie sich impfen lassen”, so die Wiener Bundesobfrau Carina Reithmaier. Im Hinblick auf einen sicheren Schulbetrieb der Pflichtschulen freuen wir uns auch sehr auf eine mögliche Zulassung der Impfung für die unter 12-Jährigen noch in diesem Jahr!

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2020/21 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek kommt ebenfalls von der Schülerunion.

