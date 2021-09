ISKENDERIAN startet Online-Auktion für Juwelen und Uhren

Genf (ots/PRNewswire) - Auktionstermin in Genf

In den letzten Jahren haben sich die interessantesten Veranstaltungen in unseren Terminkalendern in Luft aufgelöst. Laurent Iskenderian möchte aus dieser Auktionspremiere in Genf einen wichtigen Termin der Zukunft machen - eine Auktion für seltene Stücke.

https://www.drouotonline.com/v/117639-vente-cataloguee-joaillerie-et-horlogerie?cpName=valorum&max=50&refurl=vente-cataloguee-joaillerie-et-horlogerie&query=&lotGroupTheme=

Vintage Schmuck und Uhren als ungewöhnliche Marktnische

Vintage Schmuck und Edelsteine entwickeln sich in Krisenzeiten zu Fluchtwährungen. Ihr Wert ist frei vom Einfluss durch Organisationen, die Politik oder Kursschwankungen und steigt daher kontinuierlich. Vintage Schmuck ist eine sichere, freudvolle Anlage, abseits der Lebensversicherungen und sonstigen unpersönlichen Sparformen.

Es ist aufregend, Vintage Schmuck zu erwerben; er hat gesellschaftliche Strahlkraft und ist eine rentable Investition von hohem Wert und geringem Volumen, ohne Fix- oder Wartungskosten, und er kann problemlos weltweit gehandelt werden.

Beratung und Service ziehen nun endlich in die Welt der Versteigerungen ein!

Durch professionelle, transparente Unterstützung können Anfänger ihre Anlage innerhalb einiger Jahre verdoppeln oder verdreifachen.

Abgesagte Messen können zur Folge haben, dass sich Amateure durch schwer zugängliche Geschäftsstellen oder Auktionshallen verunsichert fühlen und dass ihr Risiko zunimmt. Schmuck- oder UhrenberaterInnen können ein seltenes Stück möglicherweise zu besseren Bedingungen erwerben. Sie oder er unterstützt den Bieter und sorgt für einen Kauf ohne böse Überraschungen. Darüber hinaus werden hier verschiedene Dienstleistungen angeboten: Polieren, Änderung der Ringgröße, Schatullen und Schmuckbeutel sowie Zertifikate.

Kryptowährung als Zahlungsmittel und Onlinedienste für alle

Laurent Iskenderian will exklusive Stücke aber auch preiswertere Gegenstände für so viele Interessenten wie möglich anbieten.

"Wir wollen die Welt der Versteigerungen, des Schmuckes und der Uhren demokratisieren. Onlineverkauf bietet Teilnehmern die Möglichkeit, über das Telefon oder den Computer einfach und diskret zu bieten, wo immer sie sich befinden. Dadurch werden Verunsicherung und Vorurteile abgebaut."

Nun hat jeder die Möglichkeit, im Internet zu bieten und Bestellungen diskret abzuwickeln. Ab dem 1. September 2021 können Bieter auf drouotonline.com an Versteigerungen teilnehmen.

Doch vorher sollten die Stücke angesehen, berührt und anprobiert werden. Deshalb stellt Iskenderian die für die Auktion vorgesehenen Lose für Amateur-Bieter, Profi-Bieter und Sammler drei Tage lang in seinen Geschäftsräumen aus. Vom 16. bis 18. September 2021 können Sie Ihre Bestellungen also direkt abwickeln.

Zum ersten Mal werden bei Versteigerungen von Schmuck und Uhren auch Kryptowährungen als Zahlungsmittel zugelassen sein.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1612897/ISKENDERIAN_Online_Auction.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1612898/ISKENDERIAN_Logo.jpg