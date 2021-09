Gleich mehrere Jungkatzen und Kitten in Wien einfach vor die Tür gesetzt!

In alten Taschen, kaputten Transportboxen oder ohne jeglichen Schutz wurden an nur einem Tag gleich sechs Kätzchen auf den Straßen Wiens zurückgelassen

Wien (OTS/RK) - Letzte Woche Dienstag stand das Telefon der Tierrettung der Stadt Wien nicht still. Bei erschreckend vielen Anrufen ging es um erst wenige Wochen alte Kätzchen, die offenbar ungewollt waren und deshalb auf die Straße gesetzt wurden.

Favoriten:

Aus einer Reisetasche blickte unserer Kollegin der Tierrettung das kleine Köpfchen eines roten Tigerkaters entgegen. So war er von seinen vorigen Besitzern in der Nähe des Columbus Centers ausgesetzt worden.

Simmering:

Kurze Zeit später mussten wir dann ein ebenfalls erst ganz junges Kätzchen abholen, das am Bahnhof Kaiserebersdorf verlassen umherirrte. Es wurde glücklicherweise rechtzeitig von einer Passantin entdeckt, die uns sofort verständigte.

Donaustadt:

In einer desolaten Transportbox wurden gleich 4 Babykatzen bei einer Bushaltestelle in Stadlau gefunden. Die vier schwarzen Samtpfötchen wurden vom Finder in Sicherheit gebracht und dann unserer Tierrettung übergeben.

Alle gefundenen Katzenkinder und – babys erholen sich jetzt von ihren Strapazen im TierQuarTier Wien und werden nach allen medizinischen Untersuchungen liebevoll gepflegt, bis sie in neue Hände vermittelt werden dürfen.

Haben Sie etwas Auffälliges gesehen oder wissen woher das ausgesetzte Tier stammt?

Dann melden Sie sich bitte bei dem Fundservice für Haustiere der Stadt Wien unter 01/4000 80 60. Das Aussetzen von Tieren ist verboten, es drohen Strafen bis zu € 7.500,- (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Evelyn Horak

Leitung Marketing, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt

TierQuarTier Wien

Süßenbrunner Straße 101, 1220 Wien

Telefon: +43 1 734 11 02 – 118

Mobil: +43 660 8049703