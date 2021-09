20 Prozent mehr SchülerInnen an Gartenbauschule Langenlois

LR Teschl-Hofmeister: Großes Interesse das grüne Handwerk umfassend zu erlernen und im Einklang mit der Natur zu arbeiten

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Gartenbauschule Langenlois startet ins neue Schuljahr mit einem stattlichen Zuwachs an Schülerinnen und Schülern. Exakt 58 angehende Gärtnerinnen und Gärtner haben ihre Ausbildung diese Woche begonnen, was ein Plus von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Derzeit befinden sich rund 450 Schülerinnen und Schüler in Ausbildung an der Gartenbauschule

„Die Gartenbauschule Langenlois kann sich über regen Zuspruch an Schülerinnen und Schülern freuen, was die engagierte Bildungsarbeit und die breite Ausbildungspalette einmal mehr bestätigt. Ein Teil des Zuwachses ist mit dem Start der neuen vierjährigen Fachschule für den ökologischen Gartenbau zu erklären. Aber das grüne Handwerk stößt generell auf immer größeres Interesse bei den Jugendlichen. Die Begeisterung das grüne Handwerk umfassend zu erlernen und im Einklang mit der Natur zu arbeiten erlebt einen großen Aufschwung“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Wir haben schon ein steigendes Interesse am ökologischen Gartenbau wahrgenommen. Aber dass die neue Öko-Gartenbauschule wie ein Magnet die Jugendlichen anzieht, hat uns dann doch überrascht“, betonen Fachschuldirektor Franz Fuger und Berufsschuldirektor Andreas Kovac. „Zudem wird damit eine zukunftsträchtige Ausbildungsmöglichkeit geboten, denn die Nachfrage nach einer umweltschonenden Gestaltung von Naturräumen ist ungebrochen groß. Die natürliche Kreislaufwirtschaft und der nachhaltige Einsatz von Ressourcen spielen eine immer größere Rolle“, so die beiden Direktoren. Aber auch die anderen Fachbereiche wie Gartenbau, Floristik, Garten- und Grünflächengestaltung können sich über deutlich mehr Schülerinnen und Schüler freuen.

