Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ zur Corona-Impfung u. a. mit Neuproduktion „Der Impfkrieg“ und „Themenmontag – Der Talk“

Außerdem: „Der Kampf gegen die Impfmüdigkeit“, „Im Netz der Verschwörer“, „MERYN am Montag: Corona – Sollten Kinder geimpft werden?“

Wien (OTS) - Passend zum Schulstart im Westen Österreichs widmet sich der „ORF III Themenmontag“ am 13. September 2021 der Corona-Impfung. Auf dem Programm stehen u. a. die Neuproduktion „Der Impfkrieg“ von Medizinjournalist Bernhard Hain sowie „Themenmontag – Der Talk“ zur Frage „Corona – Braucht es eine allgemeine Impfpflicht?“.

Bereits im Vorabend befasst sich „MERYN am Montag“ mit dem Thema „Corona – Sollten Kinder geimpft werden?“ (18.45 Uhr):

ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn begrüßt dazu Ingrid Zechmeister-Koss, Leiterin des Bereichs der Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung am Austrian Institute for Health Technology Assessment.

Zum Auftakt des „ORF III Themenmontags“ um 20.15 Uhr untersucht Medizinjournalist Bernhard Hain in der neuen Dokumentation „Der Impfkrieg“ die aktuelle Lage in Österreich und führt die Argumente in der laufenden Diskussion zusammen. Kann die Öffentlichkeit zu ihrem Schutz Dinge einfordern, die weitgehend der individuellen Entscheidung überlassen waren? Haben die bisherigen Beobachtungen von unerwünschten Nebenwirkungen bei der Corona-Impfung die Sorgen der Impfskeptiker nicht widerlegt? Und kann man sich als medizinischer Laie mit Fug und Recht gegen die globale Wissenschaft stellen, wenn es um die Bekämpfung einer Pandemie geht?

Die anschließenden Produktionen „Der Kampf gegen die Impfmüdigkeit“ (21.05 Uhr) und „Im Netz der Verschwörer“ (21.55 Uhr) thematisieren die Lage in Deutschland. Als Höhepunkt des Abends präsentieren Marlene Kaufmann und Reiner Reitsamer „Themenmontag – Der Talk“ (22.30 Uhr): Gemeinsam mit ihren Gästen Kurt Langbein (Autor und Medizinjournalist), Renée Schroeder (Biochemikerin), Thomas Szekeres (Präsident der Österreichischen Ärztekammer) und Jakob-Moritz Eberl (Kommunikationswissenschafter) diskutieren sie die brandaktuelle Frage „Corona – Braucht es eine allgemeine Impfpflicht?“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at