Das Donauinselfest 2021 in ORF III: Drei Tage live von 17. bis 19. September

Mit den besten Acts der Fest- und Ö1-Kulturbühne: Seiler & Speer, Kruder & Dorfmeister, Marianne Mendt, Ina Regen, Viktor Gernot u. v. m.

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information wird erneut zum Festivalsender und überträgt von 17. bis 19. September 2021 drei Tage lang die besten Acts der Festbühne sowie Kabarett-Höhepunkte der Ö1-Kulturbühne live vom Donauinselfest. Trotz coronabedingt limitierter Ticketanzahl hat so ganz Österreich die Möglichkeit, Europas größtes Open-Air-Ereignis bei freiem Eintritt erste Reihe fußfrei zu erleben. Auf dem Programm stehen u. a. Kabarett-Darbietungen von Viktor Gernot, Lukas Resetarits, Nadja Maleh und Thomas Maurer sowie Konzert-Highlights von Kruder & Dorfmeister, AVEC, Ina Regen, Seiler & Speer, Josh. sowie der Austropop-Ikonen Gert Steinbäcker, Schiffkowitz, Marianne Mendt u. v. m. Produziert werden die Konzert- und Kabarett-Übertragungen von der „HEY-U Mediagroup“ unter der Leitung von Herwig Ursin. Außerdem berichten Ani Gülgün-Mayr, Birgit Denk und Gerald Fleischhacker für ORF III von beiden Festivalbühnen, blicken hinter die Kulissen und mischen sich unter die Festivalgäste. Tagsüber sorgen „Insel“-Konzerte vergangener Jahre für Festivalstimmung beim ORF-III-Publikum. „Kultur Heute“ meldet sich weiters bereits ab Montag, dem 13. September, täglich von der Donauinsel, wirft einen Blick auf die letzten Vorbereitungen und begrüßt Künstlerinnen und Künstler zum Interview.

Das Donauinselfest 2021 in ORF III im Detail:

Nachdem „Kultur Heute“ bereits ab Montag, dem 13. September, täglich um 19.45 Uhr auf das diesjährige Konzertereignis einstimmt, eröffnet am Freitag, dem 17. September, ein „Kultur Heute Spezial: Live vom Donauinselfest“ (19.45 Uhr) das Festivalwochenende in ORF III. Ani Gülgün-Mayr meldet sich vom Event-Gelände, begrüßt die Stars und Veranstalter/innen zum Interview und gibt Einblicke in das Backstage-Geschehen. Von der Ö1-Kulturbühne überträgt „ORF III LIVE“ ab 20.15 Uhr Kabarett-Acts der Publikumslieblinge Thomas Maurer (20.15 Uhr) und Viktor Gernot (20.50 Uhr), bevor ORF III zur Festbühne wechselt, die am Freitag von Radio FM4 bespielt wird. Dort sorgen das Wiener Elektronik-Duo Kruder & Dorfmeister (21.40 Uhr) sowie die oberösterreichische Chartstürmerin AVEC (22.45 Uhr) für musikalische Höhepunkte. Abschließend zeigt ORF III das legendäre, am 29. Juni 1985 in Graz aufgezeichnete, Open-Air-Konzert „Opus & Friends“ (23.45 Uhr), bei dem Falco, Wolfgang Ambros, die EAV, Maria Bill und viele weitere Größen der Austropop-Szene mitwirkten.

Am Samstag, dem 18. September, startet der Donauinselfest-Schwerpunkt bereits ab 8.25 Uhr mit der vierteiligen „zeit.geschichte“-Doku „Soundtrack Österreich“ von Robert Pöcksteiner, die die österreichische Musikgeschichte rekapituliert. Nach Konzerthöhepunkten vergangener Donauinselfeste, u. a. von Folkshilfe (11.35 Uhr), Christina Stürmer (12.30 Uhr) und Gert Steinbäcker (15.35 Uhr), meldet sich ORF III um 19.00 Uhr mit einem Live-Bericht von der „Insel“. Danach trainieren Nadja Maleh (19.15 Uhr) und Christoph Fritz (19.40 Uhr) die Lachmuskeln des Publikums. Um 20.15 Uhr bricht auf der Festbühne, diesmal in Kooperation mit Radio Wien, eine wahre „Sternstunde des Austropop“ an: Ein Orchester, dirigiert von Christian Kolonovits, und zahlreiche Stars wie Gert Steinbäcker, Schiffkowitz, Marianne Mendt, Ina Regen u. v. m. lassen die größten Hits sowie legendärsten Donauinselfest-Momente wieder aufleben und präsentieren dabei auch einige Premieren. Ein Abend mit Gänsehaut-und Mitsinggarantie! Danach sind das im vergangenen Jahr aufgezeichnete und von Christoph Grissemann und Dirk Stermann moderierte Kleinkunst-Highlight „Kabarettstars am Donauinselfest: Die besten Momente“ (22.20 Uhr) mit Auftritten von Michael Niavarani, Alex Kristan, Eva Maria Marold, Thomas Stipsits u. v. m. sowie das 2018 aufgezeichnete Konzert der Kultband Wanda (23.10 Uhr) zu sehen.

Mit einem 2008 aufgezeichneten Konzert der steirischen Band S.T.S. startet ORF III am Sonntag, dem 19. September, um 12.30 Uhr in den dritten und letzten Festivaltag. Noch mehr Kabarett- und Konzert-Highlights, etwa von Rainhard Fendrich (14.05 Uhr) und Pizzera & Jaus (15.15 Uhr) begleiten das TV-Publikum über den Tag, bis sich ORF III um 18.30 Uhr nochmals live von der Insel meldet. Ab 18.35 Uhr gibt es wieder Kabarett-Unterhaltung – teils mit musikalischer Begleitung – von der Ö1-Kulturbühne: Den Auftakt macht Omar Sarsam (18.35 Uhr), gefolgt von „Lukas Resetarits & Birgit Denk“ sowie einem Solo-Auftritt von Lukas Resetarits (20.15 Uhr). Die Festbühne, präsentiert von Hitradio Ö3, rocken danach das Kult-Duo Seiler & Speer (20.15 Uhr) sowie „Cordula Grün“-Interpret Josh. (22.15 Uhr) – und sorgen für ein würdiges Finale.

Das ORF-III-Programm zum Donauinselfest 2021 im Überblick:

Freitag, 17. September

19.45 Uhr: Kultur Heute Spezial: Live vom Donauinselfest

20.15 Uhr: ORF III LIVE: Von der Donauinsel: Thomas Maurer

20.50 Uhr: ORF III LIVE: Viktor Gernot

21.40 Uhr: ORF III LIVE: Von der Donauinsel: Kruder & Dorfmeister 22.45 Uhr: ORF III LIVE: Von der Donauinsel: Avec

23.45 Uhr: Opus & Friends (Graz 1985)

Samstag, 18. September

8.25 Uhr: zeit.geschichte: Soundtrack Österreich (4 Teile)

11.35 Uhr: Folkshilfe (Donauinselfest 2019)

12.30 Uhr: Christina Stürmer (Donauinselfest 2019)

13.30 Uhr: Opus & Friends (Wiederholung)

15.05 Uhr: Falco Live – Der Falke ist wieder da (Donauinselfest 1993) 15.35 Uhr: Gert Steinbäcker (Donauinselfest 2018)

16.45 Uhr: A 3 – live aus Schönbrunn (Wien 2000)

17.50 Uhr: Wolfgang Ambros & die No.1 vom Wienerwald (Donauinselfest 2019)

19.00 Uhr: ORF III LIVE: Von der Donauinsel

19.15 Uhr: ORF III LIVE: Von der Donauinsel: Nadja Maleh

19.40 Uhr: ORF III LIVE: Von der Donauinsel: Christoph Fritz

20.15 Uhr: ORF III LIVE: Sternstunde des Austropop

22.20 Uhr: Kabarettstars vom Donauinselfest: Die besten Momente (Donauinselfest 2020)

23.10 Uhr: Wanda (Donauinselfest 2018)

Sonntag, 19. September

12.30 Uhr: S.T.S. (Donauinselfest 2008)

14.05 Uhr: Rainhard Fendrich (Donauinselfest 2017)

15.15 Uhr: Pizzera & Jaus (Donauinselfest 2018)

ab 15.40 Uhr: Wiederholungen der Donauinselfest-Kabaretts von Freitag und Samstag

18.30 Uhr: ORF III LIVE: Von der Donauinsel

18.35 Uhr: ORF III LIVE: Von der Donauinsel: Omar Sarsam

19.20 Uhr: ORF III LIVE: Von der Donauinsel: Lukas Resetarits & Birgit Denk

20.15 Uhr: ORF III LIVE: Von der Donauinsel: Lukas Resetarits

21.00 Uhr: ORF III LIVE: Von der Donauinsel: Seiler & Speer

22.15 Uhr: ORF III LIVE: Von der Donauinsel: Josh.

