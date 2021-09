Bundesheer mit Kommunikationsoffensive zum Thema „Blackout“

Hybrid-Event „Blackout“ am 30. September in Tulln

Wien (OTS) - Das Thema „Blackout“ wird als einsatzrealistisches Szenario auch für das Österreichische Bundesheer immer wichtiger. Ein europaweiter Strom-, Infrastruktur- sowie Versorgungsausfall ist ein realistisches und gleichzeitig unterschätztes Risiko. Mit einem Kommunikationsschwerpunkt sollen ab September die Aufgaben des Bundesheeres als strategische Reserve der Republik dargestellt werden.

„Unsere Aufgabe ist es, die Führungsfähigkeit der Republik im Anlassfall zu unterstützen und dabei arbeiten wir eng mit staatlichen Stellen und den Blaulichtorganisationen zusammen. Ziel ist es, die Resilienz unserer Republik insgesamt zu verbessern. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Eigenversorgung der Bevölkerung für zumindest ein paar Tage“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Hybrid-Event „Blackout – Der Herzschlag-Event unserer Republik“ am 30. September

In einer knapp eineinhalbstündigen Aufführung wird am 30. September ab 20:00 Uhr auf der Donaubühne Tulln eine beeindruckende Live-Performance mit einer Freiluftaufführung stattfinden. Dabei werden über 80 Militärmusikerinnen und -musiker, Land- und Luftstreitkräfte sowie Spezialeinsatzkräfte des Österreichischen Bundesheeres eine Live-Performance aufführen. Die hybride Darbietung aus Konzert, Film und Vorführung verbindet militärische Mittel mit Darstellungsformen zeitgenössischer Musik- und Filmdramaturgie. In der Live-Vorführung inmitten des Konzertes sieht man militärische Luftfahrzeuge, Spezialfahrzeuge sowie Großgeräte gemeinsam mit Polizeieinsatzkräften und Kräften der Freiwilligen Feuerwehren sowie des Zivilschutzes bei der Bewältigung eines „Blackout“-Szenarios. Mit den Militärmusikerinnen und -musikern werden im zweiten Teil des Konzertes auch die international bekannten Sängerinnen und Sänger Marjan Shaki, Cesar Sampson und Herbert Lippert gemeinsam auftreten.

Gratis-Tickets ab sofort online erhältlich

Die Veranstaltung ist für Besucherinnen und Besucher kostenfrei. Gratis-Tickets sind ab sofort unter https://blackout.bundesheer.at erhältlich.

Vorgestaffelte Termine zum Event

Am 16. September 2021 findet die erste Gesangsprobe für die geplanten Musikstücke in der Wiener Maria Theresien-Kaserne statt. Ab 12:00 Uhr ist ein Besuch mit Foto- und Interviewmöglichkeit mit Militärmusik sowie den drei Sängern Marjan Shaki, Cesar Sampson und Herbert Lippert möglich.

Am 28. September 2021 findet die Durchlaufprobe ab 16:00 Uhr in Tulln statt. Dabei können bereits die ersten Eindrücke und Impressionen zum Event gesammelt werden. Einen Tag später, am 29. September 2021, findet ab 20:00 Uhr die Generalprobe statt. Zu diesen Terminen wird nochmals separat eingeladen.

