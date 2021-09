30 Jahre Andrea Berg - Das Open Air-Highlight des Jahres 2022!

Spektakuläre Open Air-Show mit TV-Aufzeichnung und internationalen und nationalen Topstars zum Auftakt!

Graz (OTS) - Das Musikjahr 2022 steht ganz im Zeichen von Andrea Berg! Eine spektakuläre und eigens für den herausragenden Anlass „30 Jahre Andrea Berg“ neu konzipierte Open Air-Bühnenshow vereint alle Superhits der Ausnahmekünstlerin, atemberaubende Bühnenbilder und einzigartige Outfits - Emotionen pur! Ein wahres Hitfeuerwerk und eine unvergessliche Party mit den Fans unter freiem Himmel sind dabei garantiert – das BESTE aus 30 Jahren Andrea Berg!

Der exklusive Showstart steigt in Andrea Bergs Heimat Aspach, wo an zwei Abenden internationale und nationale Stars als Überraschungsgäste in der WIRmachenDRUCK Arena erwartet werden, die gemeinsam mit Andrea und ihren Fans feiern – ein absolutes Highlight, welches als große TV-Show ausgestrahlt wird!

Neben Aspach stehen weitere exklusive Städte auf dem Open-Air-Plan von Andrea Berg: die Hauptstädte Berlin und Wien sowie die Rheinmetropole Düsseldorf!

„30 Jahre – das ist eine unglaubliche Zeit verbunden mit so vielen Momenten und Erinnerungen, die ich für immer ganz tief in meinem Herzen behalten werde. Eines verspreche ich Euch: Wir werden es 2022 gemeinsam so richtig krachen lassen – das wird unser Jahr!“, sagt Andrea Berg.

30 Jahre Andrea Berg – Das Open Air-Highlight des Jahres

Die Termine im Überblick:

29. & 30.07.2022: Aspach (WIRmachenDRUCK Arena)

27.08.2022: Wien (Krieau)

30.09.2022: Berlin (Waldbühne)

04.12.2022: Düsseldorf (MERKUR SPIEL-ARENA)

