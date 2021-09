TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Für die Schule nichts gelernt", von Marco Witting, Ausgabe vom Sonntag, 12. September 2021

Probleme mit der Logistik, viele Klassen in Quarantäne. Die erste Schulwoche in Ostösterreich verheißt nichts Gutes.

Innsbruck (OTS) - Bauchweh zum Schulbeginn: Es scheint so, als steuert man im Bildungsbereich auf eine längere (Un-)Sicherheitsphase zu.

Vieles wird sein wie immer. Übergroße Schultaschen. Aufgeregte Kinder. Noch nervösere Eltern. Hektisches Gemurmel und gleichzeitig die Wiedersehensfreude. Doch der erste Schultag beginnt morgen gleich mit Tests. Tests auf das Virus. Auch sonst wird vieles neu sein, was den Umgang mit der Pandemie im Schulalltag betrifft. Gar nicht neu dagegen ist, dass man als Beobachter durchaus das Gefühl hat, für das Bildungsministerium kommt der Schulstart völlig überraschend.

Eine Woche läuft die Schule in Ostösterreich bereits. Der Start dort war holprig. Es gab Probleme mit den PCR-Tests und der Logistik. Ob sich das beim Start in den anderen Bundesländern bessert, ist ungewiss. Die groß angekündigte Sicherheitsphase mit laufenden Tests in der Schule förderte in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland rund 500 positive Tests zu Tage. Daraufhin mussten allein in Wien über 120 Klassen in Quarantäne. Das veranlasste ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann am Freitag dazu, sich für eine mögliche Verkürzung der Quarantänezeit für Schüler auszusprechen. Darüber konnte man sich während der Ferien keine Gedanken machen oder mit dem Gesundheitsminister verhandeln?

Viel gelernt scheint man aus den vergangenen Corona-Monaten nicht zu haben. Die Leidtragenden werden wieder Schüler, Lehrer und Eltern sein, die im Alltag mit viel Flexibilität, Fleiß und Geduld den Unterricht so normal wie möglich gestalten müssen. Die Politik sollte den Bildungseinrichtungen helfen und ihnen nicht zusätzliche Prügel vor die Füße werfen. Sonst dauert die (Un-)Sicherheitsphase zum Schulstart dann doch deutlich länger als drei Wochen.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com