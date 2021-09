SPÖ Wien-Novak: Wien ist die Stadt der Frauen und wir kämpfen dafür, dass sie es bleibt

SPÖ Wien-Landesparteisekretärin anlässlich der Wiener SPÖ-Frauenkonferenz: „In Zeiten der Corona-Krise ist eine starke Frauenorganisation wichtiger denn je.“

Wien (OTS/SPW) - Gratulierende Worte richtet SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak an Marina Hanke, die bei der heute abgehaltenen Wiener SPÖ-Frauenkonferenz erneut zur Vorsitzenden der Wiener SPÖ-Frauen gewählt wurde: „Es freut mich, dass wir mit Marina Hanke eine junge, engagierte Frau an der Spitze unserer Frauenorganisation haben. Ich gratuliere ihr und ihrem Team vom ganzen Herzen zur Wahl und wünsche alles Gute für die Arbeit der kommenden Jahre.“ Es war die erste Wiederwahl für Hanke, seit sie vor 2 Jahren den Vorsitz der Frauenorganisation der SPÖ Wien übernommen hatte – und das vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie in einer besonders herausfordernden Zeit. ****

„Angesichts der Corona-Krise ist eine starke Frauenorganisation wichtiger denn je“, betont Barbara Novak. Denn es seien in erster Linie Frauen, die die Folgen der Krise zu schultern haben – sei es durch die Doppel- und Dreifachbelastung durch Homeoffice, Homeschooling und Haushalt oder angesichts dessen, dass in den sogenannten systemrelevanten Berufen, von der Pflege über den Handel bis hin zum pädagogischen Bereich, überdurchschnittlich Frauen beschäftigt sind. Aber auch von der durch die Krise stark gestiegenen Arbeitslosigkeit seien besonders Frauen betroffen, ebenso sei ein Anstieg bei häuslicher Gewalt zu beobachten. Die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin mahnt: „Es dürfen auf keinen Fall die Frauen sein, die diese Krise bezahlen! Hier ist die Bundesregierung gefragt, die bisher jedoch leider untätig geblieben ist.“

In Wien sei man hier bereits deutlich weiter. Spezielle Förderungen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt, Homeoffice-Förderungen, Frauenberatungsstellen und ein enges Gewaltschutznetz setzen dort an, wo die Bundesregierung wegschaut. Der Gender Pay Gap und Unterschiede bei den Pensionen sind in der Bundeshauptstadt österreichweit am geringsten. „Wien ist die Stadt der Frauen! Gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und seinem Team und den engagierten Wiener SPÖ-Frauen kämpfen wir dafür, dass das auch so bleibt!“, so Novak abschließend. (Schluss) ve



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien