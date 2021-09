SPÖ Kärnten Familienfest: Gemeinsam bringen wir Kärnten voran!

Kaiser, Sucher: Wir werden Kärnten weiter nach vorne bringen - mit sozialer, gerechter und generationenübergreifender Politik

Klagenfurt (OTS) - Knapp 1.000 Besucher versammelten sich, heute, Samstag, nach der erzwungenen Pause letztes Jahr wieder am Klagenfurter Friedelstrand um gemeinsam das Familienfest der SPÖ Kärnten zu feiern. Groß und Klein freuten sich über das bunte Familienprogramm bei guter Stimmung, Sonnenschein und einem überraschenden Stargast: Alfons Haider wurde mit lautstarken Applaus von den Gästen begrüßt. Haider ließ es sich nicht nehmen in bester „Starnacht“-Manier den Landesparteivorsitzenden anzumoderieren und auf die „Bühne“ zu bitten. Selbstverständlich wurden auch die politischen Schwerpunkte des Herbstes und des kommenden Jahres erörtert. Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser konnte in seiner Begrüßungsrede eine weitere Erfolgsmeldung für Kärnten überbringen: die neuerliche Anhebung des Kärntner Kinderstipendiums auf bis zu 1.884 Euro jährlich pro Kind!

„Mit dem Start des Kindergartenjahres 2021/22, werden zwei Drittel der durchschnittlich vorgeschriebenen Elternbeiträge refundiert, im Kindergartenjahr 2022/23 wollen wir, dass diese Förderung zu 100 Prozent direkt bei den Eltern ankommt. Mit der Umsetzung der Elternbeitragsfreien Kinderbildung- und –betreuung in Kärnten werden wir einen weiteren Meilenstein setzen, auf dem Weg zur Kinder, - und familienfreundlichsten Region Europas. Dabei ist nicht zu vergessen, dass das Kinderstipendium „nur“ den finanziellen Aspekt abdeckt - wir wollen parallel dazu auch die Gruppengröße in den Kindergärten reduzieren und die Arbeitsbedingungen für die Pädagog*innen und Betreuer*innen verbessern“, so skizzierte LH Kaiser den weiteren politischen Fahrplan für Kärnten.

Der Landeshauptmann erläuterte auch, warum die SPÖ Kärnten einen so starken Fokus auf Kinder und Familien legt: „Weil uns die Zukunft unseres Landes am Herzen liegt und weil wir wissen was wirklich von Bedeutung ist. Die SPÖ Kärnten hat einen ganz klaren politischen Auftrag: Wir kümmern uns um die Menschen!“

„Unsere Vision für Kärnten ist klar: Ein Land, in dem man sorgenfrei leben und sich seine Träume erfüllen kann – von der frühen Kindheit bis ins hohe Alter. Das beginnt beim freien Zugang in Bildungseinrichtungen, zieht sich über leistbare Wohnungen, gesunde Umwelt und sauberes Trinkwasser bis hin zu maßgeschneiderter Unterstützung, damit man in den eigenen vier Wänden selbstständig bis ins hohe Alter leben kann. Das sind unsere Prioritäten. Darum kümmern wir uns, dafür sorgen wir! Für die Menschen in Kärnten!“, so erläuterte auch SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher, den Besuchern des Familienfestes Inhalt und Botschaft der von der SPÖ Kärnten vor Kurzem gestartete „SorgenFREI leben in Kärnten“ - Kampagne.

"Wir wollen den Menschen in Kärnten und über Landesgrenzen hinaus zeigen, dass es die SPÖ ist, die sich der großen und kleinen Sorgen, mit denen ein Großteil konfrontiert ist, annimmt und sich im wahrsten Sinne des Wortes um sie kümmert,“ so Sucher.

LH Peter Kaiser und LGF Andreas Sucher bedankten sich nicht nur bei den zahlreichen Gästen für ihre Teilnahme, an diesem bereits traditionellem Fest, sondern auch bei den zahlreichen Helferinnen und Helfer der SPÖ Kärnten und ihren Vorfeldorganisationen, die allen Besuchern und ihren Familien ein abwechslungsreiches Programm boten.

