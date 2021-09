NEOS Wien/Währing: Neues Gersthofer Platzl ist echte Chance für Währing

Karin Riebenbauer: „Die Mithilfe der Bürger*innen hat aus dem Verkehrsknotenpunkt einen Platz mit hoher Aufenthaltsqualität gemacht“

Wien (OTS) - Lange Zeit wurde über die Umgestaltung des Gersthofer Platzls diskutiert. Schon von Beginn an haben sich Grüne und NEOS für den Umbau eingesetzt. Durch die neuen Mehrheitsverhältnisse nach der Wien-Wahl war dies nun endlich möglich. „Als Zünglein an der Waage waren unsere Stimmen ausschlaggebend, dass der dringend notwendige Umbau endlich möglich wurde. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern haben wir aus dem Gersthofer Platzl einen zentralen Platz gemacht, der nicht nur ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für Währing ist, sondern auch ein lebenswertes und verkehrssicheres Grätzlzentrum“, so Karin Riebenbauer, NEOS Bezirksrätin in Währing. Obwohl beim Umbau eine Menge Aspekte zu berücksichtigen waren, kam auch die Beteiligungen der Bürger*innen nicht zu kurz. „Die Agendagruppe ‚Lebenswertes Gersthof‘ hat gezeigt wie transparente Prozesse auf Bezirksebene funktionieren können und hat die Anrainerinnen und Anrainer auch motiviert, ihre eigenen Ideen einzubringen. Durch diese konstruktive Zusammenarbeit zwischen Politik und Bevölkerung ist es uns nicht nur gelungen, mehr Platz für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen zu schaffen, sondern auch die Schulwegsicherheit, die für einen Bildungsbezirk wie Währing besonders wichtig ist, zu erhöhen und die Aufenthaltsqualität zu steigern. Das ist nicht nur ein Mehrwert für die Bevölkerung, sondern auch eine echte Chance für den Bezirk“, fasst Riebenbauer zusammen.

