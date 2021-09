Raab und Stelzer zu Gast bei "Milborn" – Montag um 20:00 Uhr auf PULS 24

Montagabend begrüßt Corinna Milborn Familien- und Integrationsministerin Susanne Raab sowie den oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer

Wien (OTS) - Nach ihrer Babypause kehrt Ministerin Susanne Raab zurück in die Spitzenpolitik. In einem ersten Schritt präsentierte sie eine Plattform gegen Gewalt an Frauen. Daneben müssen weggewiesene Männer verpflichtend zur Beratung. Reicht Täterarbeit und bessere Vernetzung, um Gewalt gegen Frauen künftig zu verhindern? Welche kurzfristigen Maßnahmen werden gesetzt, um Frauen und Kinder zu schützen? Zudem sind immer noch viele Familien von der Corona-Krise betroffen: Arbeitslosigkeit und Heimquarantäne sind noch nicht gänzlich überstanden – wie wird den am härtesten betroffenen Familien geholfen? Braucht es nicht mehr Hilfen?

In Oberösterreich geht der Wahlkampf in die heiße Phase: In knapp zwei Wochen sind 1,1 Millionen wahlberechtigte Oberösterreicher:innen dazu aufgerufen einen neuen Landtag zu Wählen. Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP, spricht mit Corinna Milborn über den Wahlkampf, mögliche Koalitionsvarianten und wie er die Menschen motivieren will sich impfen zu lassen.

"Milborn" - Montag, 13. September, um 20.00 Uhr und um 21.30 Uhr auf PULS 24 sowie im Livestream auf der ZAPPN App.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470