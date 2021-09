Staatssekretärin Mayer gratuliert Norbert Gstrein zum Thomas-Mann-Preis 2021

Wien (OTS) - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer gratuliert Norbert Gstrein zur Auszeichnung mit dem deutschen Thomas-Mann-Preis 2021. "Norbert Gstrein beweist seit seinem Debüt 1988 immer wieder, dass er in die oberste Liga der deutschsprachigen Sprach- und Erzählkunst gehört - so auch mit seinem aktuellen Werk 'Der zweite Jakob'. Gstrein verwebt meisterlich verschiedene Erzählebenen und führt uns einmal mehr mitreißend in die Abgründe des Menschseins", so Mayer heute. "Die Auszeichnung mit dem Thomas-Mann-Preis ist ein weiterer Beleg für die Qualität seines Gesamtwerks und ein weiterer schöner Erfolg für die österreichische Gegenwartsliteratur. Ich freue mich mit und für Norbert Gstrein."

