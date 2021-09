Bildungsstadtrat Wiederkehr präsentiert CoV Fallzahlen der ersten Schulwoche

Wien (OTS) - Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr hat heute die Zahlen der positiv auf das Coronavirus getesteten SchülerInnen sowie des Schulpersonals in der ersten Schulwoche präsentiert:

Demnach sind 270 SchülerInnen sowie 39 PädagogInnen mittels PCR Testung nachweislich mit dem Virus infiziert - sowie im Kindergarten 19 Kinder und 45 PädagogInnen (Zeitraum 2.9.-9.9.). Dazu Wiederkehr: „Die Infektionszahlen an den Wiener Bildungsstandorten waren erwartbar. Wichtig ist es, dass wir positive Fälle rasch mit den hochwertigen PCR Gurgeltests nachweisen können und so Infektionsketten frühzeitig durchbrechen können. Das wird auch in den nächsten Wochen unser Fokus bleiben, um offene Schulen weiterhin zu gewährleisten!“

