SPÖ-Keck: Demonstrieren gegen Tierleid verboten?

Festnahmen in Oberösterreich unverständlich

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck ist entsetzt über die Festnahmen von Demonstranten, die Flyer für ein Verbot von Vollspaltenböden verteilt haben. „Es ist völlig unverständlich, dass Aktivisten wegen einer Flyeraktion verhaftet wurden. Ist das Demonstrieren gegen Tierleid in Österreich verboten?“, fragt der Abgeordnete. ****

„Die ÖVP versucht jedes kritische Wort gegen Vollspaltenböden in der Schweinehaltung zu ersticken. Sie weiß ganz genau, dass die Bevölkerung in Österreich für eine artgerechte Tierhaltung einsteht, während die ÖVP diese auf allen Ebenen verhindert. Dass nun mithilfe von Fake-Kundgebungen sogar Flyeraktionen unterdrückt werden, ist ein Armutszeugnis der Volkspartei. Eine öffentliche Auseinandersetzung soll wohl mit allen Mitteln verhindert werden“, drückt der Abgeordnete seinen Ärger über das Vorgehen der ÖVP aus. Diese hatte rund um ihren Wahlkampfauftakt in Oberösterreich Kundgebungen angemeldet, um Gegendemonstrationen zu verhindern. (Schluss) sd/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at