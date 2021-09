Einladung zu PK Volkshilfe-Umfrage zu Pflege: Spüren die Menschen den Personalmangel bereits?

Die Bevölkerung gibt sehr klare Antworten auf die brennenden Pflege-Fragen

Wien (OTS) - Beim jährlichen Pflege Sozialbarometer der Volkshilfe Österreich werden Menschen in einer repräsentativen Umfrage zu aktuellen Pflegethemen befragt. Glauben die Menschen in Österreich, dass der Personalmangel schon jetzt die professionelle Pflege und Betreuung erschwert? Was sagen sie zu einer Bezahlung während der Ausbildung? Und welches Zeugnis stellen sie der Regierung aus? Die Antworten auf diese und weitere Fragen und Lösungsansätze für die Pflegereform stellt die Volkshilfe im Rahmen einer Pressekonferenz vor.



TV- und Radiomaterial wird zur Verfügung gestellt, Interviews nach der PK sind möglich. Um Anmeldung wird gebeten: erwin.berger @ volkshilfe.at



Wir freuen uns über ihr Interesse.

Volkshilfe Umfrage zu Pflegethemen

Ihr Gesprächspartner:

- Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich

Datum: 15.09.2021, 10:00 - 10:45 Uhr

Ort: Livestream brutkasten: https://us06web.zoom.us/j/82656275197, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Erwin Berger, MAS

Leiter Kommunikation Volkshilfe Österreich

M: +43 676 83 402 215

E: erwin.berger @ volkshilfe.at