Die Sammlung Schedlmayer: Eine Entdeckung!

Die Sammlung Schedlmayer verdient es tatsächlich, als Entdeckung bezeichnet zu werden. In der Szene angewandter Kunst war die hochkarätige Prutscher-Sammlung der Familie Schedlmayer zwar bekannt, jedoch nicht, dass die österreichische und deutsche Moderne in Form von Gemälden und Arbeiten auf Papier so umfassend vertreten ist. So entstand nicht nur die Idee, diese Sammlung in ihrer Breite erstmals der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sondern auch die Ausstellung und den Katalog als Entdeckung zu betiteln.

Hans-Peter Wipplinger

