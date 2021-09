Staatssekretärin Mayer zum Tod von Filmemacher Ferry Radax

Wien (OTS) - „Ein außergewöhnlicher Mensch und ein begnadeter Künstler ist von uns gegangen“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer heute in einer ersten Reaktion zum Tod von Ferry Radax. „Gelernt hat Ferry Radax sein Handwerk ‚im Mondlicht der Kinoleinwand‘, wie er selbst sagte, um es im Laufe seines langen und vielseitigen Künstlerlebens weiterzuentwickeln und so zu perfektionieren, dass er uns unvergessliche und unvergleichbare Filmwerke hinterlässt. Sein filmisches Werk fand nicht nur in Österreich Anklang, auch international erlangte es große Anerkennung. Besonders mit seinen legendären Künstler-Portraits hinterlässt er wertvolle Zeugnisse österreichischer Kunst- und Kulturgeschichte. Der Mensch Ferry Radax und sein Werk, dem unsere größte Wertschätzung gebührt, wird uns stets in ehrenvoller Erinnerung bleiben“, so Kulturstaatssekretärin Mayer.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Heike Warmuth

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+43 6646104501

heike.warmuth @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at