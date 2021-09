TEMSA präsentierte seine "Smart Cities"-Vision auf der IAA München

Adana, Türkei (ots/PRNewswire) - TEMSA hat mit seinen Exporten von Elektrofahrzeugen und den kürzlich gewonnenen Ausschreibungen auf sich aufmerksam gemacht und auf der IAA Mobilität 2021 in München, Deutschland, einen Shuttle-Service mit den Fahrzeugen Avenue Electron und MD9 electriCITY angeboten. Auf der Messe stellte TEMSA auch das Batteriepaket vor, welches im Werk in Adana hergestellt wurde und teilte den Teilnehmern seine Vision von intelligenten Städten mit.

TEMSA, ein Unternehmen der Sabanci Holding und der PPF Group, erhöht seine Ziele auf dem europäischen Markt von Tag zu Tag. TEMSA exportiert mehr als 15.000 Fahrzeuge, die mit seiner eigenen Technologie entwickelt wurden, in 66 Länder der Welt. Auf der IAA Mobilität 2021 in München, einer der bedeutendsten Organisationen der europäischen Automobilindustrie, stellte TEMSA sein Batteriepaket gemeinsam mit den Fahrzeugen Avenue Electron und MD9 electriCITY aus, welches sie selber produziert haben . Die Teilnehmer schätzten den Shuttle-Service, der Fahrzeuge Avenue Electron und MD9 electriCITY von TEMSA, auf dem Messegelände sehr. Wir setzen uns für eine intelligentere Zukunft ein.

Tolga Kaan Dogancioglu, CEO von TEMSA, betonte auf einer Pressekonferenz auf der Messe, dass die weltweite Automobilindustrie heute von intelligenten Städten geprägt ist: "Intelligente Städte sind heute auch die wichtigste treibende Kraft für das Wachstum des Sektors. Wir positionieren TEMSA als ein Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung von Technologien leistet und seine innovativen Produkte in intelligenten Fabriken herstellt. Als TEMSA tragen wir mit unserer Produktpalette zu 'raffinierten Mobilitätslösungen' bei, die die Zukunft der Automobilindustrie gestalten werden. Mit unserer Vision einer smarten Stadt, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, arbeiten wir für eine viel intelligentere und sauberere Zukunft. Ich kann mit Zuversicht sagen, dass wir als TEMSA ein wichtiger Teil der 'intelligenten Städte' sein werden, die das Verständnis des öffentlichen Verkehrs in naher Zukunft völlig verändern werden. Mit allen Investitionen, die wir in letzter Zeit getätigt haben, rücken wir effizient auf unsere Vision zu und die Elektrofahrzeuge sind der wichtigste Teil hiervon. Die Produkte, die wir heute hier vorstellen, sind die lebendigste Reflektion dieser Vision."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611372/TEMSA_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611373/TEMSA_2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611374/TEMSA_3.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1318937/TEMSA_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Ebru Ersan

ebru.ersan @ temsa.com

+90 322 441 02 26



Gülsah Yildiz

gulsah.yildiz @ temsa.com

+90 322 441 02 26