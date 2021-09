SPÖ-Termine von 13. September bis 19. September 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 13. September 2021:

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog lädt zu „Das Private ist politisch - Eine republikanische Geschichtsstunde über Marianne und Oscar Pollak“ - Helmut Konrad im Gespräch mit Wolfgang Maderthaner. Nähere Informationen unter https://tinyurl.com/39ekta2r

DIENSTAG, 14. September 2021:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt von 14. Bis 17. September 2021 am Justizausschuss, Ausschuss für Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung sowie am Richterauswahlausschuss der Parlamentarischen Versammlung des Europarates teil.

10.15 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des EU-Parlaments (13. Bis 16. September) findet ein Online-Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Evelyn Regner statt. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Anmeldung unter jakob.flossmann@ep.europa.eu

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog lädt zur Buchpräsentation „Mr. Wilder & ich“ - Tessa Szyszkowitz im Gespräch mit Jonathan Coe. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Nähere Informationen unter https://tinyurl.com/39ekta2r

MITTWOCH, 15. September 2021:

10.00 Uhr Pressekonferenz SPÖ-Konsument*innenschutzsprecher Christian Drobits und Geschäftsführer der Schuldnerberatung Österreich Clemens Mitterlehner zu „Immer mehr Haushalte in den roten Zahlen – SPÖ will Schutzschirm für Schuldner*innen“ (SPÖ-Parlamentsklub, Pavillon Ring, 2. Stock, Heldenplatz 10, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, lädt das Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog zu einer YouTube-Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ zum Thema „Staatsbürgerschaftsrecht und Integration“ ein. Vortragende sind Manfred Matzka, Gerd Valchars und SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz. Nähere Informationen unter https://tinyurl.com/39ekta2r

DONNERSTAG, 16. September 2021:

Oberösterreich-Tag der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden und SPÖ–Klubvorsitzenden Pamela Rendi-Wagner.

9.45 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner besucht mit SPÖ-Funktionär*innen SPÖ-Stand am Grazer Hauptplatz (Fototermin).

14.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidialkonferenz treten zusammen.

15.30 bis 16.30 Uhr Verteilaktion mit SPÖ-Frauenvorsitzender Eva-Maria Holzleitner beim SPÖ-Stand am Grazer Hauptplatz.

16.00 Uhr Das Renner-Institut lädt zum „Park Talk“ über das Thema „Gewaltfreies Leben“. Dazu gehört unter anderem ein Expert*innengespräch zu „alltäglicher Gewalt“ und Rollenklischees. Expert*innen sind u.a. Alexander Haydn von der Männerberatung, Stefanie Vasold vom Verein Selbstlaut und Tanja Wehsely von der Volkshilfe Wien (Helmut-Zilk-Park, 1100 Wien).

18.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Solidarität und Krise“ lädt das Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog zu einer Diskussion über „Solidarity in Crisis – Perspectives from the Middle East“. Teilnehmer*innen sind Nadia Al-Bagdadi, Aziz Alazmeh, Valentina Zagaria, Harout Akdedian und Haian Dukhan. Nähere Informationen unter https://tinyurl.com/39ekta2r

FREITAG, 17. September 2021:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, lädt das Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog zu einer YouTube-Premiere zum Thema „Bidenomics“. Robert Misik im Gespräch mit Jeffrey Sachs. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Nähere Informationen unter https://tinyurl.com/39ekta2r

