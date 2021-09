GRÜNE – TERMINE

Vom 13. bis 19. September 2021

Montag, 13. September 2021

11.00 Uhr: Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler bei der Pressekonferenz „Maßnahmenpaket zum Comeback des Vereinssports“ mit Sport Austria-Präsident Hans Niessl, Statistik-Austria-Expertin Jeannette Klimont und der Sportlichen Leiterin der Union West Wien, Claudia Karollus. Ort: Union West-Wien, Linzer Straße 431, 1140 Wien.

Dienstag, 14. September 2021

14.00 Uhr: Vizekanzler und Bundessprecher Werner Kogler beim Betriebsbesuch mit Landesrat Stefan Kaineder bei KEBA AUTOMATISIERUNG. Ort: Reindlstraße 51, 4040 Linz.

16.00 Uhr: Vizekanzler und Bundessprecher Werner Kogler beim Wahlkampf in Linz mit Spitzenkandidat Stefan Kaineder. Ort wird noch bekanntgegeben.

Mittwoch, 15. September 2021

09.30 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt an der Eröffnung des 67. Österreichischen Gemeindetags in Tulln teil. Ort: Messegelände 1, 3430 Tulln an der Donau.

11.00 Uhr: Minister*innenrat

15.30 Uhr: Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer trifft Dr. Vasko Simoniti, Kulturminister der Republik Slowenien, zu einem bilateralen Arbeitsgespräch. Ort: Weltmuseum Wien, Heldenplatz, 1010 Wien.

Donnerstag, 16. September 2021

10.00 Uhr: Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler bei der Pressekonferenz zum Start von Jackpot.fit mit dem Vorsitzenden der Konferenz der Sozialversicherungsträger Peter Lehner und ASKÖ-Präsident Hermann Krist. Ort: Trendsportanlage der Sportunion, Meiereistraße 20, 1020 Wien.

13.30 Uhr: Justizministerin Alma Zadić bei der Eröffnung des „Infopoints 100 Jahre Verfassungsgerichtshof“ gemeinsam mit dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes, Univ.-Prof. DDr. Christoph Grabenwarter. Ort: Freyung (vor dem Verfassungsgerichtshof), 1010 Wien.

13.45 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt im Rahmen der Paneldiskussion „People Power vs. the Climate Crisis“ am Budapest Forum teil. Ort: Central European University, Budapest.

Freitag, 17. September 2021

13.30 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt an der Infineon-Eröffnung zum Produktionsstart der neuen high-tech Chipfabrik teil. Ort: Siemensstraße 2, Gebäude 05, 9500 Villach.

Samstag, 18. September 2021

09.00 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt am Festakt anlässlich des Jubiläums „25 Jahre Nationalpark Donau-Auen“ teil. Ort: schlossORTH Nationalpark-Zentrum, Schloßplatz 1, 2304 Orth an der Donau.

15.00 Uhr: Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein impft im NÖ-Impfbus. Ort: Parkplatz der Musikschule, Kirchengasse 2, 3124 Wölbling.

16.30 Uhr: Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein impft im NÖ-Impfbus. Ort: Linzerstraße 23, 3385 Prinzersdorf.

