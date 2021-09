echt. gut. Der österreichische Serienmontag

Serienweise Neues mit „Walking on Sunshine“ und „Familiensache“ ab 20. September in ORF 1

Wien (OTS) - Rund 900 Minuten beste Fernsehunterhaltung stehen ab 20. September 2021 mit einem Austro-Komödien-Doppel auf dem ORF-1-Serienmontags-Programm: Den Auftakt um 20.15 Uhr machen Proschat Madani, Robert Palfrader und Aaron Karl mit der dritten Staffel der kultigen ORF-Erfolgs-Dramedy „Walking on Sunshine“. Katrin Lux und Robert Stadlober geben immer anschließend um 21.05 Uhr ein schräges Ehepaar, das in der neuen ORF-Comedy „Familiensache“ Rat bei einem nicht minder schrägen – von Andreas Vitásek gespielten – Therapeuten sucht. Serienweise Neues wurde heute, am Freitag, dem 10. September, bei einem Pressetermin in Anwesenheit von ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner, ORF-Fernsehfilmchefin Mag. Katharina Schenk, zahlreichen Darstellerinnen und Darstellern, Regisseurinnen und Regisseuren, Drehbuch-Autorinnen und -Autoren sowie den Produzenten präsentiert.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Ein Alleinstellungsmerkmal des ORF“

„So wie wir bereits 2019 mit ‚Walking on Sunshine‘ Mut bewiesen haben, etwas Neues zu schaffen, haben wir auch bei ‚Familiensache‘ bewusst die Entscheidung getroffen, neues Terrain zu betreten und neue Geschichten und Gesichter zu finden. Mein großer Dank gilt Mischa Zickler, der beide Serien mit viel Witz, Charme und einer großen Portion österreichischer DNA gewürzt hat, den großartigen Schauspielerinnen und Schauspielern und allen Beteiligten bei der Interspot Film, der Dor Film und im ORF, die sie mit viel Feingefühl zum Leben erweckt haben. Serien wie diese sind ein Alleinstellungsmerkmal des ORF – freuen wir uns gemeinsam auf einen unterhaltsamen Serienmontag in ORF 1. Bleiben wir alle mutig, denn nur so kann Neues entstehen.“

ORF-Fernsehfilmchefin Mag. Katharina Schenk: „Zwei unschlagbare Teams“

„Mit ‚Walking on Sunshine‘ und ‚Familiensache‘ treffen zwei unschlagbare Teams – ein bekanntes und ein neues – am österreichischen Serienmontag aufeinander. Tilia, Otto und Co. kehren in ihrer dritten Staffel mit einer Extra-Portion Selbstironie und leisem Irrsinn zurück. Und die Pichlers werden ihr Publikum mit dem beruhigenden Gefühl erobern, dass der eigene Familienwahnsinn eigentlich völlig harmlos ist. Der vielseitige Mischa Zickler steht als Autor bzw. Headwriter hinter beiden Serien. Chris Raiber und erstmals Holger Barthel haben in der Wetterredaktion Regie geführt, mit Esther Rauch konnten wir eine Comedy-erprobte Regisseurin für unsere ‚Familiensache‘ gewinnen. In den nächsten zehn Wochen heißt es gleich zu Wochenbeginn: Nur nicht alles so ernst nehmen. Und das ist nicht nur in Zeiten wie diesen die beste Einstellung.“

„Walking on Sunshine“: Start der dritten Staffel des ORF-1-Serienhits mit Madani, Palfrader und Karl

Proschat Madani, Robert Palfrader und Aaron Karl are „Walking on Sunshine“ again, wenn ab 20. September immer um 20.15 Uhr die dritte Staffel der erfolgreichen ORF-Dramedy auf dem ORF-1-Serienmontag-Programm steht. In weiteren Rollen der zehn neuen 45-minütigen Folgen spielen u. a. Selina Graf, Tanja Raunig, Georg Rauber, Natalie Alison, Harald Windisch, Heidelinde Pfaffenbichler, Daniela Kong, Simon Hatzl und Nicole Beutler, Maya Unger, Ferdinand Seebacher Gregor Seberg (ab Folge 28). Prominent besetzte Cameo-Auftritte garantieren diesmal u. a. Nadja Bernhard, Tarek Leitner, Gerda Rogers, Helmi, Barbara Karlich, Marcus Wadsak, Christoph Feurstein, Rainer Pariasek und last but not least Helmi. Regie führten erneut Chris Raiber sowie erstmals Holger Barthel. Für die Drehbücher zeichnet auch diesmal wieder Mischa Zickler verantwortlich. Gedreht wurde die Staffel 2020/2021 erneut in Wien und Umgebung, Niederösterreich und im Burgenland. „Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film.

Proschat Madani: „Immer turbulent und stürmisch“

Tilia (Proschat Madani) scheint ihr Ziel erreicht zu haben: Sie ist Generaldirektorin des ORF. Aber es wäre nicht Tilia, wenn sie nicht neu herausgefordert wird. Welche Wetterverhältnisse in ihrem Leben herrschen? „Machtkämpfe, Intrigen, Verzweiflung, Triumph ... dementsprechend geht es in Tilias Leben auch bei strahlendem Sonnenschein immer turbulent und stürmisch zu.“ Und Madani weiter über das Erfolgsgeheimnis der Produktion: „Die Figuren in ‚Walking on Sunshine‘ sind bösartig, eitel, mitunter wenig intelligent, verzweifelt, egoistisch, auch intrigant, aber letztendlich bleiben sie alle auf ihre Art liebenswert. Solche Menschen haben einen gewissen Unterhaltungswert, man sieht ihnen offensichtlich gerne zu.“

Robert Palfrader: „Viel spannender und lustiger“

Otto Czerny Hohenburg (Robert Palfrader) leidet unter seinem Popularitätstief und versucht alles, um wieder auf die Titelseiten zu kommen – doch dann kommt alles anders, und er wird auf ganz besonders unliebsame Art und Weise aus seiner Routine gerissen. Robert Palfrader über die Dreharbeiten: „Es hat sehr viel Spaß gemacht – vielleicht sogar mehr als die ersten beiden Staffeln. Ich fand die Geschichten, die wir erzählen, noch spannender und lustiger.“ Was auf die Rolle des Wettermoderators zukommt? „Der erlebt sehr viel. Zum einen eine emotionale Berg- und Talfahrt und zum anderen zwei außergewöhnliche Ereignisse. Ich fand’s sehr spannend, das zu drehen, und ich hoffe, die Leute finden es spannend, es anzusehen.“

„Familiensache“: Neue ORF-Comedyserie mit Lux, Stadlober und Vitásek

Mitten in einer „Familiensache“ finden sich Katrin Lux, Robert Stadlober und Andreas Vitásek wieder, wenn die gleichnamige neue ORF-Familien-Comedyserie am ORF-1-Serienmontag, dem 20. September, um 21.05 Uhr an den Start geht. Vor der Kamera standen für die zehn 45-minütigen Folgen neben Andreas Vitásek als schrägem Paartherapeuten Dr. Nemeth sowie Katrin Lux und Robert Stadlober als Ehepaar Pichler auch Lucy Gartner, Alice Prosser und Leopold Pallua, „Dancing Star“ Margarethe Tiesel und Clemens Berndorff. In Episodenrollen sind u. a. Laura Hermann, Fanny Krausz, Julian Loidl, Robert Palfrader, Alexander Pschill, Michaela Schausberger, Kristina Sprenger und Gabriela Garcia Vargas zu sehen. Regie bei den zehn Folgen führte Esther Rauch. Die Drehbücher stammen von Headwriter Mischa Zickler sowie Tom Eichtinger, Astrid Kiss und Fridolin Meinl. Gedreht wurde die Serie 2020/2021 in Wien. „Familiensache“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Interspot Film (basierend auf dem Format „La Famiglia“ von Studio Israel, vertrieben durch Armoza Formats).

Katrin Lux: „Unterhaltung für drei Generationen“

„Sie ist meist ein Vulkan, kurz vorm Ausbruch.“ Katrin Lux spielt Daniela, Dani, Pichler, die liebenswerte Mittelstürmerin der Familie, immer in Action und nie um einen Kommentar verlegen. Ihre Devise: Das Leben könnte so einfach sein, wenn die ganze Familie ihre gut gemeinten und wohl durchdachten Ratschläge annehmen würde. Was sich das Publikum von „Familiensache“ erwarten darf? „Unterhaltung für drei Generationen – zum Schmunzeln, Lachen und Nachdenken.“ Und was für Katrin Lux – selbst Ehefrau und Mutter einer Tochter – der besondere Reiz daran war, bei der Produktion mitzuwirken? „Definitiv das neue Komödien-Format, noch dazu in meiner Heimat und natürlich meine tollen Kollegeninnen und Kollegen.“

Robert Stadlober: „Befreit lachen“

Andreas, Andi, Pichler (gespielt von Robert Stadlober) mag es gerne ruhiger angehen, aber mit einer großen Familie bleibt das eher Wunschdenken. „Andreas Pichler lebt seit 17 Jahren in einer mehr oder weniger glücklichen Beziehung zu seiner wunderschönen Frau Daniela, sie haben drei entzückende Kinder – und mit den Widrigkeiten des Alltags zu kämpfen“, beschreibt Robert Stadlober, selbst verheiratet und Vater zweier Kinder, seine Rolle. Was mit der neuen Serie auf die Zuseherinnen und Zuseher zukommt? „Ich hoffe, dass sich das Publikum ähnliches erwarten darf wie das, was auch uns geschehen ist: Dass man in Zeiten, in denen in unserer Welt gerade nicht so wahnsinnig viel zum Lachen ist, befreit über Dinge, die tatsächlich jede und jeden betreffen, lachen kann, man sich im besten Fall vielleicht sogar selbst wiedererkennt und ab und zu auch über den eigenen Wahnsinn einen Schmunzler loslassen darf.“

Die Sendungen werden auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten.

Flimmit zeigt exklusiv ab 13. September bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung alle Folgen der neuen „Walking on Sunshine“-Staffel sowie zur Einstimmung alle bisherigen Folgen zum Nachsehen auf www.flimmit.at. Ebenfalls exklusiv ab 13. September auf Flimmit zu sehen sind alle Folgen der neuen ORF-Comedyserie „Familiensache“.

Mehr zu den Inhalten ist online unter presse.ORF.at abrufbar.

