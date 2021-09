FPÖ – Kickl zu Impfung: Finger weg von Kindern und Babys!

Wien (OTS) - In der Slowakei werden Kinder ab 5 Jahren geimpft. Der grüne Gesundheitsminister Mückstein antwortet heute in der „Kleinen Zeitung“ auf die Frage, wann dies in Österreich starte, folgendermaßen: „Für 0- bis 11-Jährige erwarten wir eine Impfung bis zum Jahresende, hoffentlich ein bisschen früher.“

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl erteilt diesen Bestrebungen eine deutliche Absage: „Finger weg von Kindern und Babys!“ Offenbar schrecke die schwarz-grüne Regierung vor nichts mehr zurück. Dass Mückstein sogar von einer Impfung ab Geburt rede, denn nichts anderes bedeute die Aussage „für 0- bis 11-Jährige“, zeige die Skrupellosigkeit auf, mit der agiert werde.

Die Regierung denke nicht daran, von ihrem gescheiterten Weg auch nur ansatzweise abzurücken. Die Impfung sei kein Gamechanger, sondern eine lahme Ente. Das hindere ÖVP und Grüne aber nicht daran, ihr Impf-Mantra immer wieder neu herunterzubeten. Kickl fühlte sich in diesem Zusammenhang an ein Albert Einstein zugeschriebenes Zitat erinnert, wonach es die Definition von Wahnsinn sei, immer das gleiche zu tun, aber andere Ergebnisse zu erwarten. „Das sagt einiges über Kurz, Mückstein und Co. aus.“

