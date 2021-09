Neue „Heimat Fremde Heimat“-Serie „Zeig mir deine Welt“ begleitet zehn junge Menschen mit Behinderungen durch ihren Lebensalltag

Am 12. September um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Silvana Meixner präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 12. September 2021, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Start der fünfteiligen Serie „Zeig mir deine Welt“

Redakteurin Ajda Sticker begleitet in fünf Folgen zehn junge Menschen mit diversen Behinderungen durch ihren Lebensalltag. Ob in der Arbeit, zu Hause oder in der Öffentlichkeit – sie alle geben Einblicke in ihre persönliche Welt. Im ersten Teil erzählt der mehrfache österreichische Tennis-Staatsmeister Nico Langmann während seines Trainings von Vorurteilen, die Menschen im Rollstuhl im Alltag erfahren müssen. Außerdem schlüpft die Redakteurin für einen Tag in die Rolle der persönlichen Assistentin von Juristin und Wirtschaftswissenschafterin Christina Holmes.

Justiz und Menschenrechte

Machtmissbrauch verhindern und für Rechtsstaatlichkeit und gegen Korruption auftreten, das hat sich das Anti-Korruptionsvolksbegehren auf die Fahnen geschrieben. Das Verhältnis zwischen Justiz und Politik spielt auch auf dem Gebiet der Minderheiten und Menschenrechte eine große Rolle. Obwohl mit guten staatlichen und europäischen Schutzrechten ausgestattet, müssen die österreichischen Volksgruppen, NS-Opfer, Umweltaktivistinnen und -aktivisten, Menschen mit Behinderung und Homosexuelle erst Klage bei der Justiz einreichen, damit diese der Politik verordnet, die Schutzgesetzte mit Leben zu füllen. Und so müssen immer mehr Bürger/innen vor Gericht gehen, um zu ihrem Recht zu kommen. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

