Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 13. – 19. September 2021

Wien (OTS) - Mittwoch, 15. September

Teilnahme des Bundespräsidenten am 16. Arraiolos-Treffen

der nicht-exekutiven EU-Staatsoberhäupter in Rom / Italien

10.00 Uhr Begrüßung im Quirinal mit militärischen Ehren und durch den Präsidenten der italienischen Republik, Sergio Mattarella anschließend: "Familienfoto"

11.15 bis 16.30 Uhr Arbeitssitzungen der Staatsoberhäupter

16.45 Uhr Gemeinsame Pressekonferenz, Cortile d'Onore, Quirinal

Donnerstag, 16. September

09.45 Uhr: Eröffnung der Haupttagung des 67. Österreichischen Gemeindetages (Tulln)

ab Sonntag, 19. September

Teilnahme des Herrn Bundespräsidenten und von Frau Doris Schmidauer an der Eröffnung der 76. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York von Sonntag, den 19. bis Freitag, den 24. September 2021

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse und Kommunikation

(++43-1) 53422 230

kommunikation @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at