Information für Journalist/innen zur Berichterstattung von der Bestellung der ORF-Direktorinnen und -Direktoren

Wien (OTS) - Im Rahmen der Sitzung des ORF-Stiftungsrats am Donnerstag, dem 16. September 2021, im ORF-Zentrum in Wien findet die Bestellung der ORF-Direktorinnen und -Direktoren sowie der Landesdirektorinnen und Landesdirektoren für die Geschäftsführungsperiode 2022 bis 2026 statt. Die Sitzung im Gremiensitzungssaal beginnt um 10.00 Uhr und ist nicht öffentlich.

Für Journalistinnen und Journalisten, die von der Bestellung berichten möchten, hat der ORF (Abteilung Marketing und Kommunikation) folgende Vorkehrungen getroffen:

Akkreditierung

Vertreter/innen von Print- und elektronischen Medien werden gebeten, sich für den Tag der Bestellung zu akkreditieren. Akkreditierungen sind unter Angabe von Vor- und Nachname (bei Teams bitte die Namen aller Mitarbeiter/innen) sowie des Mediums bis Mittwoch, den 15. September, um 10.00 Uhr via E-Mail an presse @ orf.at möglich. Telefonische Rückfragen bitte unter (01) 87878 – DW 13114. Akkreditierte Kolleginnen und Kollegen können ihre Ausweise am Tag der Bestellung, Donnerstag, 16. September, ab 8.30 Uhr am ORF-Empfang abholen.

Akkreditierungen bzw. Foto- und Drehgenehmigungen insbesondere für elektronische Medien gelten ausschließlich für die Berichterstattung in Zusammenhang mit der Bestellung im Bereich des Foyers beim ORF-Empfang.

Es besteht keine Parkmöglichkeit am Gelände des ORF-Zentrums.

COVID-Sicherheitsmaßnahmen

Zum Betreten des Geländes ist ein tagesaktueller, negativer COVID-19-Antigentest notwendig, der beim Zutritt kontrolliert wird (dies gilt auch für Geimpfte bzw. Genesene). Sollte am 16. September kein entsprechender Test vorliegen, so besteht die Möglichkeit, sich vor Ort ab 8.00 Uhr im ORF-Zentrum testen zu lassen. Wir bitten bis 15. September, 10.00 Uhr, um Bekanntgabe per E-Mail an presse @ orf.at, wenn dieses Angebot in Anspruch genommen wird.

Auf den öffentlichen Flächen des ORF-Zentrums ist eine FFP2-Maske zu tragen. Diese kann bei Bedarf vom ORF zur Verfügung gestellt werden.

Aufgrund der COVID-Sicherheitsmaßnahmen ist der Zugang zum Gremiensitzungssaal nicht möglich.

Arbeitsplätze

Akkreditierten Kolleginnen und Kollegen stehen während des ganzen Tages im Foyer beim ORF-Empfang Arbeitsplätze zur Verfügung. Während des gesamten Tages wird ein öffentlicher WLAN-Zugang bereitgestellt.

Rückfragen & Kontakt:

ORF-Marketing und Kommunikation

(01) 87878 – DW 12228