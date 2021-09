„Ausg´steckt is“ in Maria Enzersdorf

LH Mikl-Leitner lud zum gemeinsamen Heurigenabend

St.Pölten (OTS) - Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner lud Meinungsbildner, Künstler, Sportler, Unternehmer, Wissenschaftler und Medienvertreter zum Gedankenaustausch in gemütlicher Atmosphäre. unter dem Motto „Ausg´steckt is“ zum Heurigenabend beim Weingut & Heurigen „Der Fuchs“ in Maria Enzersdorf. Die Landeshauptfrau hob in ihrer Ansprache die Bedeutung des Weines und der Kulinarik als Tourismusbotschafter hervor.

„Die Weinlese hat bereits mit der Ernte der Frühsorten begonnen“, sagte die Landeshauptfrau und betonte: „Der Weinherbst, die fünfte Jahreszeit in Niederösterreich, macht Wein und Kulinarik bei zahlreichen Festen und Weinreisen erlebbar und spürbar. Der Wein ist der beste Botschafter Niederösterreichs und bringt die Leute zusammen.“ Niederösterreich sei ein Kulturland, da gehöre die Weinkultur natürlich dazu.

Zugleich betonte die Landeshauptfrau, dass „wir uns im Hinblick auf die Corona-Pandemie an einem ganz entscheidenden Punkt befinden. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Aber wir können stolz darauf sein, wie wir in Niederösterreich gemeinsam durch diese Pandemie gekommen sind. Ich denke hier ans Testen und vor allem ans Impfen. Jetzt ist es unsere Aufgabe, alles zu tun, damit sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen. Denn jeder, der sich impfen lässt, schützt sich selbst, schützt andere und schützt uns alle vor neuen Einschränkungen“, so Mikl-Leitner.

