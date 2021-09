PULS 24 MATCHDAY am Sonntag ab 18:50 Uhr: Zwei NFL Live-Spiele zum Saisonauftakt

What day is it? MATCHDAY! Am Sonntag, den 12. September, zeigt PULS 24 das Spiel Bills vs. Steelers um 18.50 Uhr, gefolgt von Chiefs vs. Browns um 22:20 Uhr live auf PULS 4 und PULS 24.

Wien (OTS) - Wie gewohnt sind PULS 4 und PULS 24 auch in diesem Jahr in der gesamten NFL-Spielzeit live dabei - inklusive aller Playoff-Spiele und Super Bowl 56. Ab Sonntag, den 12. September, gibt es wieder jede Woche den Football-Doppelpack. Um 18:50 Uhr wird live auf PULS 24 das Spiel Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers übertragen. Die Kommentatoren sind Phillip Hajszan und Pasha Asiladab. Anschließend wird um 22:20 Uhr live auf PULS 4 und PULS 24 das Duell Kansas City Chiefs vs. Cleveland Browns zu sehen sein, kommentiert von Walter Reiterer und Michi Eschlböck.

Auch in dieser Saison wird in der Berichterstattung naturgemäß ein besonderes Augenmerk auf die österreichischen NFL-Exporte gelegt. Sandro Platzgummer, Running Back der New York Giants und Bernhard Seikovits, Tight End der Arizona Cardinals, sind im Practice Squad ihrer Teams und dürfen somit auf Einsätze in der NFL hoffen.



NFL-Doppelpack am Sonntag, den 12. September, auf PULS 24 und PULS 4

18:50 Uhr live auf PULS 24: Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers

22:20 Uhr live auf PULS 4 und PULS 24: Kansas City Chiefs vs. Cleveland Browns

Die National Football League live auf PULS 4 und PULS 24 sowie im PULS 24 Livestream, in der ZAPPN App und auf puls24.at

