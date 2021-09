1. Bezirk: Nächtliche Straßenbauarbeiten am Karlsplatz/Lothringer Straße

Wien (OTS) - Für die Herstellung einer Radquerung von der Canovagasse über die Lothringerstraße zum Karlsplatz im 1. Bezirk ist es notwendig, die in der Lothringerstraße befindliche Mittelinsel umzubauen. Am Dienstag, dem 14. September 2021, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten, die ausschließlich nachts zwischen 20 Uhr und 5 Uhr bei Freihaltung von zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung in der Lothringer Straße stattfinden.

Baubeginn: 14. September 2021, 20 Uhr

Geplantes Bauende: 17. September 2021, 5 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

