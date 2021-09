#dif21 Sommertour: Auf in die letzte Woche

Unglaubliche sechs Wochen tourt der #dif21 Tourbus bereits durch Wien. Rund um den Welttag des Kindes gibt es noch einmal ordentlich Spaß und Abwechslung für die ganze Familie.

Wien (OTS/SPW) - Wien, 10. September 2021. Wer hat an der Uhr gedreht? Nur noch sieben Tage bis zum Grande Finale auf der Donauinsel. Aber noch ist die #dif21 Sommertour nicht vorbei und hat noch einiges im Gepäck! Die vorletzte Woche brachte zu den Stadtbewohner*innen ganz besondere Highlights, viel Abwechslung und musikalische Schmankerl aus allen Genres. Das Publikum begeistert haben in den letzten Tagen wieder die Wiener Staatsoper on Tour sowie C@NEW, Caroline Kreutzberger, Gazal, Svaba Ortak, Nelavie, WIENXTRA- Soundbase mit Gentle5 und Fritsch & The Jims, Die Wödmasta, Wendja und Felix Kramer. Die Pop-up Konzerte gab es u. a. vor dem Heiligenstadt Bahnhof (1190), im Schweizer Garten (1030), bei der Sargfabrik-Goldschlagstraße (1140) und am Schwarzenbergplatz (1010).

#dif21 Sommertour feiert Welttag des Kindes

Am kommenden Sonntag, 12. September, ab 10:30 Uhr wird bei der #dif21 Kidstour im Arenbergpark (1030) gemeinsam mit Robert Steiner, den Helfern Wiens, den Wiener Kinderfreunden und „Ich bin O.K.“ der Welttag des Kindes gefeiert. Ein Schwerpunkt des diesjährigen Donauinselfests liegt auf Familie und stellt damit alle jungen Stadtbewohner*innen ganz besonders in den Fokus. Mittwochs, freitags und samstags überrascht das #dif21 Tourbike der Wiener Kinderfreunde Familien in Wiener Parks und jeden Sonntag steht der #dif21 Tourbus mit Robert Steiner, den Helfern Wiens, den Wiener Kinderfreunden und „Ich bin O.K.“ ganz im Zeichen der Kinder.

Auch heute hält das #dif21 Tourbike ab 14:00 Uhr im Hügelpark (1130) und morgen ab 10:00 Uhr im Bruno-Kreisky-Park (1050).

Robert Steiner über die #dif21 Kidstour: „Ich liebe die #dif21 Tour, weil wir damit den Wiener Kindern viel Abwechslung und Freude bringen können! Rund um den Bus geht’s richtig rund mit den Großspielen, Animation, Tanz und Musik.“

Das sind die #dif21 Sommertour-Acts der finalen Woche!

10. September 2021: Christoph & Lollo ab 13:30 Uhr am Platz der Menschenrechte (1070) und ab 15:00 Uhr im Votivpark (1090) & Kronehit DJs Fat Astronauts ab 20:15 Uhr sowie Steve Hope powered by Kronehit ab 21:00 Uhr auf der Kaiserwiese-Prater Wien (1020)

11. September 2021: Martin Klein und Band ab 13:15 Uhr im Q19 Einkaufsquartier (1190) und ab 15:00 Uhr bei der Freyung (1010) sowie Electronic Music-Special mit RTIC-Gewinneract Last Value ab 18:00 Uhr, Kronehit DJ TYO ab 19:00 Uhr und MÖWE powered by Kronehit ab 20:00 Uhr auf der Donauinsel bei der Reichsbrücke (1220)

12. September 2021: #dif21 Kidstour ab 10:30 Uhr im Arenbergpark (1030) mit Robert Steiner, den Helfern Wiens, den Wiener Kinderfreunden und „Ich bin O.K.“

12. September 2021: Copyright Infringement ab 11:00 Uhr am Meidlinger Platzl (1120) & The Solomons ab 18:00 Uhr am Wallensteinplatz (1200)

14. September 2021: Mayday.Wien ab 15:30 Uhr in TownTown (1030) & Polkagott ab 18:00 Uhr am Hannovermarkt (1200) und ab 19:30 Uhr am Yppenplatz (1160)

15. September 2021: Baum, Becker & Band ab 16:00 Uhr am Maurer Hauptplatz (1230) & Drew Sarich & Band ab 19:00 Uhr beim Schloss Schönbrunn (1130)

16. September 2021: DELADAP ab 16:00 Uhr Am Hof (1010)

Alle weiteren Tourstopps inkl. Locations gibt es online unter www.donauinselfest.at/Sommertour einzusehen.

#dif21 Sommertour: Eine gute Woche für’s Impfen!

Die große Impfaktion bei der #dif21 Sommertour in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien gibt es auch in der letzten Woche wie gehabt und darüber hinaus auch beim Grande Finale auf der Donauinsel. Die nächste Möglichkeit zur COVID-19-Schutzimpfung ohne Voranmeldung gibt es morgen Samstag, 11. September, bei den Stopps des #dif21 Tourbusses auf der Donauinsel bei der Reichsbrücke. E-Card nicht vergessen!

Sämtliche Maßnahmen und Regeln zum Schutz der Gesundheit bei der #dif21 Sommertour sind unter www.donauinselfest.at/FAQ-Sommertour nachzulesen.

Auf in die nächste Woche mit dem #dif21 TV-Sommer

Roman Gregory ist mit dem Donauinselfest-Bus unterwegs in der Stadt. Diesmal mit den Jungs von Zweikanalton am Pius-Parsch-Platz und am Rothschildplatz. Außerdem: großes Hip Hop-Special auf der Donauinsel u.a. mit Gazal und Svaba Ortak. Jede Menge Stimmung, Sonne und gute Musik garantiert!

Schalten Sie ein!

#dif21 TV-Sommer Sendung #5: Heute, am 10. September, um 21:30 Uhr auf W24, w24.at und auf den Donauinselfest-Kanälen.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2021 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wien Holding und Wiener Städtische Versicherung

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-26

presse @ donauinselfest.at