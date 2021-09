SPÖ Kärnten trauert um Caspar Einem

Kaiser: Wir betrauern einen großen Denker und Visionär der Sozialdemokratie

Klagenfurt (OTS) - „Seiner Familie und seinen Angehörigen gilt unser tiefes Mitgefühl,“ zeigt sich SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser tief betroffen, der Einem noch vor Kurzem persönlich zu einem Gespräch in St. Veit getroffen hat. „Mit Einem verliert die österreichische Sozialdemokratie einen ihrer wichtigsten intellektuellen Stützen, aber auch Kritiker. Sein Mut und seine Haltung im politischen Tagesgeschäft sind heute noch Vorbild, sein konsequentes Streben nach Gerechtigkeit sollten uns als Wegweiser in die Zukunft dienen. Er hat konsequent die Vision einer besseren Welt verfolgt, ohne ideologischen Tunnelblick, aber mit einer sehr klaren Werterhaltung“, so Kaiser. „Ich verabschiede mich von einem der Mut (ge)-macht hat.“

Capsar Einem kam 1948 als Sohn des Komponisten Gottfried von Einem und von Lianne, geborene von Bismarck, in Salzburg auf die Welt. Nach der Matura in Wien und dem Abschluss des Jusstudiums 1971 betätigte er sich als Bewährungshelfer in Wien und Salzburg; über mehrere berufliche Stationen landete er beim Mineralölkonzern OMV, wo er für den Geschäftsbereich Gas verantwortlich war. Politisch begann seine Karriere 1994 als Franz Vranitzky ihn als Staatssekretär für Beamte ins Bundeskanzleramt holte. Bereits im Jahr darauf wurde er zum Innenminister ernannt. 1997 wechselte er ins Ressort Wissenschaft und Verkehr, 2000 wechselte als Abgeordneter ins Parlament. 2007 verließ er die Politik endgültig und war danach in verschiedenen Funktionen in der Privatwirtschaft und in wissenschaftlichen Einrichtungen tätig.

