SPÖ Wien: Große Trauer um Caspar Einem

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak trauern um den ehem. Bundesminister für Inneres sowie für Wissenschaft und Verkehr.

Wien (OTS/SPW) - „Mit tiefer Trauer und Betroffenheit erreichte uns die Nachricht über den Tod von Caspar Einem. Mit ihm verlieren wir einen beispielhaften Sozialdemokraten und glühenden Humanisten“, zeigt sich Bürgermeister Dr. Michael Ludwig bestürzt. „Erneut müssen wir von einem hochgeachteten Freund Abschied nehmen. Sein tatkräftiges Engagement voller Leidenschaft für ein demokratisches und gerechtes Österreich wird uns immer in Erinnerung bleiben“, ergänzt SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA.



Seine Erfahrungen als Betriebsratsvorsitzender in der Arbeiterkammer Wien prägten seine politischen Tätigkeitsfelder, auch in seinen späteren Funktionen als Bundesminister in den Regierungen Franz Vranitzky und Viktor Klima. Besonders in seiner Rolle als Präsident des Bundes Sozialdemokratischer Akademiker*innen verstand er sich als Impulsgeber, um einen sozialdemokratischen Think-Tank aufzubauen. Darüber hinaus war er Vorsitzender der SPÖ Alsergrund. Mit Argumenten und Programmen versuchte der promovierte Jurist besonders junge Menschen für das politische Engagement zu gewinnen und gegen den Vertrauensverlust der Wähler*innen entgegenzuwirken. Sein Credo, „Nicht bloß reden, sondern tun“ drückte sich in all seinen mannigfaltigen Tätigkeiten auch nach seiner aktiven Zeit als Politiker aus.

„Er blieb stets reflektiert, kritisch, aber durchaus humorvoll“, erinnert sich Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. „Für mich galt er als einer der prägendsten Politiker*innen Österreichs in den 90er Jahren, der sich trotz schwieriger politischer Auseinandersetzungen als Verbinder mit Anstand auszeichnete.“ Caspar Einem entwickelte sich vom Einsteiger im Kabinett Franz Vranitzky zum engagierten politischen Akteur seiner Zeit. In den Jahren als Mitglied der Bundesregierung trat er als der „andere“ Innenminister und als der unbestechliche Wissenschafts- und Verkehrsminister auf, bis zu seinem Vorsitz im außenpolitischen Ausschuss des Nationalrats. „Seinen jahrelangen, engagierten Einsatz für die Republik Österreich und die Sozialdemokratie werden viele Zeitgenoss*innen noch lange in Erinnerung halten. Sein Ableben schmerzt mich persönlich sehr“, so Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.

„Caspar Einem hat mit seinem antifaschistischen Engagement stets versucht, auch auf Bezirksebene im Alsergrund, lebendige Gedenk- und Erinnerungsarbeit zu leisten. Dabei war ihm wichtig, im Dialog mit den Bewohner*innen und gemeinsam mit Aktivist*innen gegen alle Formen des Rechtsextremismus und Antisemitismus aufzutreten. Er hat Alsergrund wesentlich mitgeprägt und wird uns in würdevoller Erinnerung bleiben“, so Stadtrat und Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Alsergrund Peter Hacker.

„Im Namen der Wiener SPÖ drücken wir unser tief empfundenes Beileid aus. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei seinen Hinterbliebenen und jenen Menschen, die einen treuen Freund und langjährigen Wegbegleiter verloren haben. Wir werden unserem Freund Caspar Einem ein ehrendes Andenken bewahren“, betonen Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA und Stadtrat Peter Hacker. (Schluss)

