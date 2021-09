Chris Steger – der jüngste Amadeus-Gewinner aller Zeiten!

ZEFIX – DER SONG, DER AMADEUS, DAS ALBUM

Zefix, des konn i jo gor nit glaub’n, dass i an Amadeus krieg! Chris Steger 1/3

Chris ist nicht nur musikalisch und stimmlich ein Ausnahmetalent, sondern er ist auch authentisch bis über beide Ohren! Das Holz, aus dem Stars geschnitzt werden Produzent und Songwriter Christof Straub über Chris Steger 2/3

Seine sympathische, direkte Art und die Gabe, mit seiner Stimme Emotionen zu transportieren, nimmt jeden sofort gefangen. Produzent und Songwriter Christof Straub über Chris Steger 3/3

Wien/Salzburg (OTS) - Gerade erst wurde der Hit „Zefix” des 17-jährigen Salzburgers zum „Song des Jahres” gekürt, da kündigt der frisch gebackene Amadeus-Gewinner Chris Steger schon sein Debüt-Album „Zefix“ für den 22. Oktober an. Die Vorab-Single „Woan Nua” wird bereits heute, am 10. September, veröffentlicht. Wer sich von den Live-Qualitäten des Austropop-Senkrechtstarters überzeugen will, kann das am Samstag, dem 11. September ab 19:00 Uhr in einem Livestream von Chris Stegers Austropopbühne auf oe3.orf.at oder auf YouTube.

Gewinner des Austrian Music Award (Amadeus) 2021 – Song des Jahres

„ Zefix, des konn i jo gor nit glaub’n, dass i an Amadeus krieg! " Chris Steger war sprachlos – mit 17 Jahren ist er der jüngste Amadeus-Gewinner aller Zeiten. In der ORF-TV-Show am 9. September wurde ihm für „Zefix” der Amadeus-Award für den „Song des Jahres” überreicht!

Mit erst 16 Jahren wurde der Salzburger Chris Steger mit dem Hit „Zefix“ über Nacht zum neuen Star des Austropop. Mit über 3,5 Millionen Spotify-Streams und 4,5 Millionen YouTube-Views zählt der Song zu den beliebtesten Austropop-Hits 2020. Es folgten zahlreiche TV-Auftritte und ausverkaufte Konzerte in ganz Österreich.

Gründe für den enormen Erfolg sind seine außergewöhnlich berührende, rauchige Stimme, seine Authentizität und die Unterstützung des passenden Mentors zum richtigen Zeitpunkt: Entdeckt wurde Chris Steger von Christof Straub (Papermoon, ZOË). Als Produzent und Songwriter schneiderte Straub (selbst Amadeus-Gewinner 2006) dem 17-Jährigen Hits wie „Zefix“ und „Leicht kennt ma’s hom“ auf den Leib.

„ Chris ist nicht nur musikalisch und stimmlich ein Ausnahmetalent, sondern er ist auch authentisch bis über beide Ohren! Das Holz, aus dem Stars geschnitzt werden ”, freut sich Christof Straub. „ Seine sympathische, direkte Art und die Gabe, mit seiner Stimme Emotionen zu transportieren, nimmt jeden sofort gefangen. ”



Veröffentlichung Debüt-Album „Zefix“ am 22. Oktober und Single „Woan Nua” am 10. September

Seit dem Hit „Zefix” geht es rund in Chris Stegers Leben. Aber neben Konzert-, Interview- und Drehterminen und vor allem neben der Schule hat der sympathische Sänger auch noch sein erstes Album aufgenommen. Chris spricht mit den Songs seines Debüts bewegende Themen an und trifft damit direkt ins Herz. Veröffentlicht wird das Album „Zefix“ am 22. Oktober, digital und als CD, und wird damit überall im Handel erhältlich sein. Die Vorab-Single „Woan Nua” wird am 10. September veröffentlicht.

Livestream mit Chris Steger und ZOË am Samstag, dem 11. September, ab 19:00 Uhr

Um seinen Amadeus-Gewinn gebührend zu feiern, bietet Chris Steger seinen Fans ein besonderes Schmankerl: In einem Gratis-Livestream von „Chris Stegers Austropop-Bühne präsentiert von HITRADIO Ö3“ bittet Chris die ESC-Finalistin ZOË zu sich auf die Austropop-Bühne. Ob es auch erstmals ein Duett zwischen den beiden geben wird?

Lassen Sie sich überraschen – am 11. September, ab 19:00 Uhr auf der HITRADIO Ö3 Website oe3.orf.at oder auf YouTube.

Wer es zu diesem Termin nicht schafft, bekommt schon kurz darauf eine weitere Chance:

Chris Steger & Band rocken am Sonntag, dem 19.September, ab 16:50 Uhr die Donauinsel auf der HITRADIO-Ö3-Bühne.





Über Chris Steger:

Chris Steger begann mit acht Jahren Gitarre zu spielen und nahm schon früh an Nachwuchswettbewerben wie „The Voice Kids“, „Kiddy Contest“ und „Falco goes School“ teil.

Entdeckt wurde er als 16-Jähriger von Christof Straub (Papermoon, ZOË), der ihn Anfang 2020 mit seinem Label Global Rockstar unter Vertrag nahm, und dem jungen Salzburger seine ersten großen Hits „Zefix“ und „Leicht kennt ma’s hom“ auf den Leib schrieb und produzierte.

Chris Stegers Debüt-Single „Zefix" hat auf Anhieb 4,5 Millionen YouTube-Views und 3,5 Millionen Streams auf Spotify erreicht und war Nr. 1 in iTunes- und Radiocharts sowie in der Spotify-Playlist „Viral 50 Austria”.

Wenn Chris nicht gerade im Studio ist, besucht er die HTL Hallein, um Zimmerer zu werden, oder er spielt leidenschaftlich gerne Fußball für seinen Heimatclub St. Martin am Tennengebirge.

Chris Steger online:





Über Global Rockstar:

Global Rockstar ist das innovative österreichische Label hinter Chris Steger. Global Rockstar ermöglicht Musikfans auf globalrockstar.com, „Aktionäre“ von neuen Hits werden, um im Gegenzug für 70 Jahre an deren Erlösen aus Streams und Radio-Einsätzen zu partizipieren. Die Investitionen werden genutzt, um die Musikproduktionen zu optimieren und ihre Vermarktung zu finanzieren. Gegründet wurde Global Rockstar von Christof Straub, selbst ein vielfach mit Platin ausgezeichneter Musiker, Songschreiber und Produzent.

Wer 2020 auf Global Rockstar in Chris Stegers „Zefix“ investiert hat, kann sich heute bereits über einen Gewinn von 600 % freuen und ist außerdem für weitere 70 Jahre an den Erlösen aus Streams und Radioeinsätzen beteiligt.



Web: www.globalrockstar.com

Social Media:

Chris Stegers Austropop-Bühne präsentiert von HITRADIO Ö3“ mit Stargast ESC-Finalistin ZOË

Datum: 11.09.2021, 19:00 - 20:00 Uhr

Ort: Livestream

Wien, Österreich

Url: http://oe3.orf.at

Chris Steger auf der Donauinsel

Datum: 19.09.2021, 16:50 - 17:50 Uhr

Ort: Donauinsel, HITRADIO-Ö3-Bühne

Wien, Österreich

Veröffentlichung von Chris Stegers Debüt-Album „Zefix"

Datum: 22.10.2021

Ort: Wien/Salzburg, Österreich

Veröffentlichung der Single „Woan Nua"

Datum: 10.09.2021

Ort: Wien/Salzburg, Österreich

Chris Stegers Austropop-Bühne präsentiert von HITRADIO Ö3 zum Livestream am Samstag, 11. September, 19 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Global Rockstar GmbH

E-mail: phil @ globalrockstar.com

Philipp Strommer: +43 664 878 2008