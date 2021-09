Nehammer: Caspar Einem diente Republik in besonders herausfordernder Zeit

Mitgefühl gilt den Angehörigen

Wien (OTS) - Der ehemalige Innenminister Caspar Einem ist im 74. Lebensjahr verstorben. „Bundesminister a.D. Caspar Einem diente der Republik Österreich in einer besonders herausfordernden Zeit als Innenminister. Ich durfte im Rahmen eines persönlichen Gesprächs im vergangenen Jahr seine weitreichenden Erfahrungen und Kenntnisse zur Sicherheitspolitik kennen und schätzen lernen. Auch die umfassende Reform des Staatsschutzes beobachtete er mit großem Interesse. Mein tiefes Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit seinen Angehörigen“, so Innenminister Karl Nehammer.

