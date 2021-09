Forst & Jagd-Dialog präsentiert 8. Jahresbilanz in Ried

16. Boardsitzung mit Bundesministerin Köstinger zieht Bilanz und berät Zukunft der Waldökosysteme und Wildlebensräume

Wien (OTS) - Im Rahmen der 16. Boardsitzung des Forst & Jagd-Dialogs am 9. September in Ried wurde die 8. Jahresbilanz im Beisein von Bundesministerin Elisabeth Köstinger präsentiert. Im Zentrum der Jahresbilanz standen die Systemleistungen der Jagd- & Forstwirtschaft sowie die Herausforderungen durch die coronabedingte gestiegene Nutzung der Waldökosysteme und Wildlebensräume. „Mit dem Forst & Jagd Dialog ist ein wichtiger Brückenschlag gelungen, um gemeinsam praxisorientierte und zukunftsorientierte Lösungen anzustreben. Der Weg zur Erreichung ausgeglichener Wald-Wild-Verhältnisse muss nun konsequent weiter beschritten werden“, hebt Bundesministerin Elisabeth Köstinger die Bedeutung der Ziele des Forst & Jagd Dialogs hervor. „Corona hat durch die damit verbundene Freizeitnutzung viel Unruhe in unsere Wildlebensräume gebracht. Wir müssen uns gemeinsam für die Minderung von Störungseinflüssen auf Wild und Wald stark machen“, unterstreicht DI Josef Pröll, Präsident von JAGD ÖSTERREICH die gemeinsame Sorge des Forst & Jagd Dialogs um die Lebensräume und Wildtiere in Österreich.

Waldfonds des BMLRT unterstützt wichtige Klimaziele

Um Waldbäuerinnen und Waldbauern sowie die Forst- und Holzwirtschaft zu unterstützen, hat Bundesministerin Köstinger den „Waldfonds“ ins Leben gerufen. Mit 350 Millionen Euro für zehn Maßnahmen handelt es sich dabei um das größte Investitionspaket der II. Republik für unsere heimischen Wälder. Insbesondere die Wiederaufforstung nach Schadereignissen und die Verbesserung der Klimafitness Österreichs Wälder werden durch den Waldfonds gefördert. Da Wild und Wald eine untrennbare Gemeinschaft bilden, ermöglicht der Waldfonds auch die Förderung von Maßnahmen gegen Wildschäden im konkret abgegrenzten Rahmen. Dieser Impuls ist ein wichtiger Meilenstein für den Forst & Jagd Dialog im Sinne der Ziele der Mariazeller Erklärung. Nähere Infos zum Waldfonds und zu den Fördermöglichkeiten stehen auf der BMLRT Plattform www.waldfonds.at zur Verfügung.

Neuer Ehrenvorsitzender Dr. Ferdinand Gorton

Im Rahmen der 16. Boardsitzung wurde Ehrenlandesjägermeister Dr. Ferdinand Gorton aufgrund seiner Verdienste um den Forst & Jagd Dialog zu dessen Ehrenvorsitzenden ernannt. Gorton hat als Gründungsmitglied des Forst & Jagd Dialogs den Weg zur Mariazeller Erklärung entscheidend mitbereitet und setzt sich bereits langjährig für den Dialog und für ausgeglichene wald- und wildökologische Verhältnisse ein. Durch die Verleihung des Ehrenvorsitzes dankt der Forst & Jagd Dialog Gorton für seinen starken und langjährigen Einsatz um die Ziele und Prinzipien der Mariazeller Erklärung.

Jagd ist systemrelevant

Die Coronapandemie hat durch die Verlagerung der Freizeitaktivitäten der Menschen in die Natur, insbesondere die Waldökosysteme und Wildlebensräume stark beeinflusst. Während dieser herausfordernden Zeit wurde umso klarer, dass die Jagd eine wichtige und systemrelevante Funktion für die Gesellschaft übernimmt. Die Ausübung der Jagd dient vor allem dem Schutz von land- und forstwirtschaftlichen Kulturen, zur Vermeidung von Wildschäden, der Tierseuchenprävention und der Gewinnung regionaler Lebensmittel. Auch bei der Versorgung von Verkehrsfallwild handelt die Jagd im öffentlichen Interesse.

Der Forst & Jagd Dialog hat sich 2012 mit der Mariazeller Erklärung das Ziel gesetzt, bundesweit ausgeglichene wald- und wildökologische Verhältnisse zu fördern. Die gesamte Jahresbilanz und weitere Informationen, Best Practice Beispiele und Fachartikel stehen unter der neugestalteten Website www.forstjagddialog.at zum Download bereit.

