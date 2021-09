ERÖFFNUNG WIENWOCHE 2021 „BACK TO NORMALITY" 10.9.2021 Vorschau bis 15.9.2021

Festival for Art and Activism heuer unter dem Motto BACK TO NORMALITY startet am Freitag, 10.9. und geht bis 19.9.

Wien (OTS) - Das 10-jährige Bestehen der WIENWOCHE – Festival für Kunst und Aktivismus veranlasst die diesjährigen WIENWOCHE-Kurator*innen Henrie Dennis und Maria Herold unter dem Motto „Back to Normality“ zurückzublicken, Resümees zu ziehen und vorauszuschauen, sowie das derzeitige Verständnis von Normalität aus verschiedenen Blickwinkeln zu hinterfragen und neu zu denken.

Eröffnung WIENWOCHE

Elf Projekte werden am 10. September bei der Festivaleröffnung und Vernissage zur Ausstellung „Back to Normality“ im Sandleitenhof, einer kommunalen Wohnhausanlage in Ottakring, vorgestellt und präsentiert. Die Projekte beschäftigen sich in unterschiedlichster Form mit Utopien und Dystopien, mit Posthumans, Gender und Queerfeminismus, künstlicher Intelligenz und Ökosystemen, Zusammenleben, subversiven Überlebenstaktiken und Nachhaltigkeit, Solidarität und Rassismus sowie politische Teilhabe und soziales Engagement in einem digitalen Zeitalter.Die Ausstellung wird vom 11. 09. bis 19. 09. im Sandleitenhof zu besichtigen sein.

Projekt Präsentationen: Bygone Selves, FEMM HORTUS, Loukanikos & Kanellos, First Batch, The Tent, Let me be Earthbound Star Fixed, Queering the Family Album, Queerdistan, Anger is a Liquid, Ennui,

Post-Normal Sound Mapping



Landtags- und Gemeinderatsabgeordnete Patricia Anderle wird in Vertretung von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler um 18.15 Uhr die WIENWOCHE 2021 eröffnen.

Moderation: Robopolitan | DJ & Visual Mapping: Ironica Los Culos | Performance: Bygone Selves



VORSCHAU bis 15.9. (Auswahl)

CLUB DEMA Performance am 11.9. um 19 Uhr / Sankt Ulrich Kirche, 1070 Wien

Die Künstler:innen Elisabeth Tawanda Taruvinga Mtasa und Tmnit Ghide setzen sich in ihrer Arbeit mit der Frage des Kontextualisierens unterschiedlicher Themen auseinander. Durch Performances und unter anderem selbst produzierten Musikstücken wird ein Einblick in ihre Idee einer Black Utopia gegeben.



FIRST BATCH Panel Talk am 12.9. um 17 Uhr im Hotel am Brillantengrund, 1070 Wien

Eine künstlerische Geschichtserzählung, First Batch ist sowohl eine Dokumentation als auch eine Ausstellung, welche die Geschichte der ersten Welle an philippinischen Krankenschwestern in den 1970er und 1980er Jahren in Österreich erzählt, ausgelöst durch das bilaterale Abkommen zwischen den Philippinen und der Stadt Wien.



MUTUAL AID ORCHESTRA am 15.9. um 14 & 16 Uhr im Tiergarten Schönbrunn ORANG.ERIE

Eine Ausländer Solar-Punk Musikperformance. Die Performance liefert eine kompositorische Interaktion zwischen Menschen und Tieren, kommuniziert indem auf die Geräusche des anderen reagiert wird und spielt für Menschen, Tiere, Bäume, Pflanzen und alle Organismen im Schönbrunner Zoo ein Konzert.

Details zu allen Projekten und Programm von WIENWOCHE finden Sie im angehängten Festivalkatalog sowie unter www.wienwoche.org. Bilder und Key Visuals aller Projekte im Rahmen von WIENWOCHE 2021 können gerne angefordert werden.



Sämtliche Veranstaltungen im Rahmen von WIENWOCHE 2021 finden bei freiem Eintritt statt. Damit WIENWOCHE sicher über die Bühne gehen kann, besteht eine VERBINDLICHE ANMELDUNG zu jedem einzelnen WIENWOCHE-Event über die WIENWOCHE Website. Selbstverständlich achten wir auf geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften betreffend Covid19. Es gilt vorerst die 3G Regel, in Innenbereichen Maskenpflicht.



Eröffnung WIENWOCHE 2021, 10.09.2021, 18 Uhr, SOHO Studios / Sandleitenhof

www.wienwoche.org



Eröffnung WIENWOCHE 2021

Datum: 10.09.2021, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Sandleitenhof, SOHO Studios

Liebknechtgasse 32, 1160 Wien, Österreich

Url: http://www.wienwoche.org

