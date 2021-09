Die größte Segelregatta der Welt "Barcolana" präsentiert sich erstmals in Wien

Wien (OTS) - Von 1. bis 10. Oktober 2021 findet die 53. Ausgabe der Barcolana im Golf von Triest statt. Was 1969 mit 47 Booten begann, ist heute mit weit mehr als 2.500 Booten die größte Segelregatta der Welt. Damit gilt die Barcolana unter Segelfreundinnen und -Freunden auf der ganzen Welt als absolutes Highlight der Regattasaison. Entsprechend hochkarätig besetzt war die Präsentation der Barcolana in Wien am Donnerstag, 9. September in der Italienischen Botschaft in Wien, zu der S.E. Dott. Sergio Barbanti, Botschafter Italiens in Österreich persönlich begrüßte.

Dabei wurde auch das offizielle Plakat der Barcolana für die diesjährige Ausgabe präsentiert. Für dessen Gestaltung konnte illycaffé, seit 2015 Sponsor des Sujets, mit Ron Arad einen Designer von Weltruf gewinnen. Otmar Frauenholz, General Manager Austria von illycaffé:

“ Wir freuen uns, die Partnerschaft zwischen illy und Barcolana für diese 53. Ausgabe zu erneuern, die seit über 20 Jahren durch die Gestaltung des Plakats verkörpert wird. Ron Arads kreativem Genie ist es gelungen, einen Akt der Schönheit und der Kunst zu schaffen, der gleichzeitig eine Hommage an die Stadt Triest, die Welt des Segelns und die Liebe zu gutem Kaffee ist ", Otmar Frauenholz, General Manager Austria von illycaffé.



Profis und Amateure an einer Startboje

Die sportliche Bedeutung der Barcolana ist mit einer Zauberformel verbunden: Sie vereint Hobbysegler und die Besten der Besten an einer gemeinsamen Startboje. Dazu zählen Olympiasieger, Weltmeister, America’s Cup Sieger und Weltumsegler wie zum Beispiel Russell Coutts (Weltmeister, Olympiasieger und fünffacher America’s Cup Sieger: Der Neuseeländer ist bereits zu Lebzeiten eine Segellegende), Paul Cayard, Santiago Lange, der Brasilianer Robert Scheidt (einer der erfolgreichsten Segler aller Zeiten: 5-facher Medaillengewinner bei Olympischen Spielen (2 x Gold im Laser, 2 x Silber und 1 x Bronze in Laser und Star-Boot), 12 WM-Siege (Laser und Star-Boot) und 3 Siege bei der Kieler Woche) und Dee Caffari (Die Britin umsegelte 2006 als erste Einhandseglerin die Welt nonstop Richtung Westen, also gegen Wind, und war beim Volvo Ocean Race 2017-18 Skipperin mit dem Boot Turn The Tide on Plastic).

Barcolana - das Segelfest für alle

Die einzigartige Kombination aus Segelsport und italienischer Lebensart ist zweifellos mit ein Grund, warum die Barcolana nicht nur einen hohen Bekanntheitsgrad genießt (53 % der ItalienerInnen kennen sie), sondern auch außerordentlich beliebt ist: Fast drei Viertel des Publikums sind nicht zum ersten Mal dabei, die Weiterempfehlungsrate liegt bei sagenhaften 95 %. Überhaupt ist die Barcolana außerordentlich erfolgreich, wenn es darum geht, über Staatsgrenzen hinweg Brücken zu bauen: Über 40 % der teilnehmenden Boote kommen von außerhalb Italiens. Von den über 300.000 BesucherInnen kommen 100.000 von außerhalb der Provinz Triest, davon ca. 15.000 aus dem Ausland. Als Reisemittel ist der Zug besonders beliebt: 77.000 verkaufte Bahntickets setzen auch ein wichtiges Signal im Sinne der Nachhaltigkeit dieser Großveranstaltung. Um den Bekanntheitsgrad der Barcolana zu steigern, unterstützt die Generali, seit 50 Jahren Fördererin der Barcolana, die Publikation des Buches „Barcolana – Un mare di racconti“ (Barcolana – Ein Meer von Geschichten, erschienen 2021 bei HarperCollins). Dieses wurde anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Regatta geschrieben und ist nun auch in Englisch mit aktualisierten Inhalten erhältlich.

Gemeinsam stark

Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung gelingt nur, wenn alle namhaften Stakeholder in einer Region aktiv zusammenarbeiten. Die Stadt Triest ist Mitorganisator, Provinz und Region, Fondazione CRTrieste, Hafenbehörde, Küstenwache, Handelskammer, der regionale Tourismusverband Turismo FVG und der nationale Segelverband FIV als wichtige institutionelle Partner machen die Barcolana zu einer Veranstaltung, der es gelingt, Menschen aus aller Welt zusammenzubringen. Das Verbindende, auch im Sinne gemeinsamer Werte ist für Alessio Lilli, Geschäftsführer der Transalpinen Ölleitung TAL eines der zentralen Elemente der Barcolana:

„ Die TAL-Gruppe ist seit vielen Jahren Partner der Barcolana und unterstützt sie in ihrer Rolle als Brücke zwischen Friaul-Julisch Venetien, Österreich und Deutschland. Nachhaltigkeit, Sicherheit, sowie wirtschaftliche und institutionelle Entwicklung der Beziehungen sind sowohl für die TAL-Gruppe, als auch für die Barcolana zentrale Themen, wobei das Wachstum der Veranstaltung und der Stadt Triest nicht aus dem Auge verloren wird.

Die Barcolana ist ein Segel-Event, das sich im Laufe der Zeit zu einem Moment des Nachdenkens über Fragen rund um das Meer entwickelt hat. TAL möchte dabei ein Botschafter all jener Werte sein, die es mit der Barcolana teilt: Energie, Freundschaft, Aufbau und Entwicklung geschäftlicher und institutioneller Beziehungen, Nachhaltigkeit und Sicherheit spielen für die gesamte TAL-Gruppe eine wesentliche Rolle.

Mit dem Barcolana Sea Summit steht in diesem Jahr die Gesundheit des Mittelmeers im Mittelpunkt der Veranstaltung - ein Thema, das TAL besonders am Herzen liegt. Denn das Unternehmen setzt sich intensiv für die Sicherheit im Seeverkehr ein, und zwar nicht nur am Seehafenterminal in Triest, wo TAL in Sachen Umschlag der wichtigste Terminalbetreiber ist, sondern auch in allen Gebieten, durch die die Pipeline verläuft: Um das Meer zu schützen, müssen alle Ökosysteme in Schutz genommen werden, denn wir leben in einer miteinander verbundenen Umwelt und die Gesundheit der Adria, des Mittelmeers, hängt von den Maßnahmen ab, die an Land und entlang der ins Mittelmeer mündenden Flüsse durchgeführt werden. “ - Alessio Lilli, Geschäftsführer der Transalpinen Ölleitung TAL.

Gesellschaftliches Engagement steht auch bei Presenting Sponsor Generali im Zentrum. Das heurige Motto der Barcolana „New Routes“ mit dem Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit, Diversität und Inklusion bietet auch Gelegenheit, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu thematisieren und sich mit maritimen Berufen zu befassen. Diese werden traditionell eher Männern zugeordnet. Aus diesem Grund ruft die Generali die „Trofeo Generali – Women in Sailing“ ins Leben, das erste gemischte Segelteam, das von einer Frau geführt wird.

71,5 Mio € jährliche Wertschöpfung

Die Barcolana zählt somit zu den wirtschaftlich bedeutendsten touristischen Events in Friaul-Julisch Venetien. 2019 bezifferte eine Studie der renommierten Bocconi Universität in Mailand die jährliche Wertschöpfung der Veranstaltung für Triest mit 71,5 Mio €. Die direkte Wertschöpfung während der Regattawoche beläuft sich auf 40 Mio €. Stark von der Barcolana profitieren Hotellerie (23 %) und Gastronomie (24,6 %). Auf den Einzelhandel (Speisen, Getränke, Wein, Kleidung, Accessoires, Souvenirs) entfallen weitere 30 %.

Zahlreiche bedeutende Unternehmen unterstützen die Barcolana mit Sponsorings: Generali, illycaffé, Portopiccolo, die Transalpine Ölleitung TAL und viele weitere tragen zum Budget der Barcolana bei. Die zweite Haupteinnahmequelle sind die Standmieten im Barcolana Village, die mit über 200 Ständen auf insgesamt 25.000 m2 Verkaufsfläche fast ein Viertel (22 %) des Budgets erwirtschaften. Die Öffentliche Hand trägt 15 % des Budgets. Damit verfügt die Barcolana im Vergleich zu anderen Events über einen sehr hohen Eigenfinanzierungsgrad.

Nachhaltigkeit: Der Barcolana Sea Summit

Barcolana ist nicht nur eine Segelregatta. Sie soll auch eine Plattform für Menschen, die das Meer lieben, sein. Dafür findet heuer von 6. - 9. Oktober erstmals der Barcolana Sea Summit in Triest statt:

„ Die Barcolana ist ein großes Fest des Meeres und bietet zugleich die Gelegenheit, den Tourismus anzukurbeln. Der diesjährige Barcolana Sea Summit lenkt den Fokus der Veranstaltung auf das Thema Nachhaltigkeit und regt so zum Nachdenken an. Zu den Summit-Teilnehmern gehören wissenschaftliche Institute, Umweltverbände, Institutionen und VertreterInnen der Regierungen der CEI-Länder (Central European Initiative), die über bewährte Verfahren und dringende Maßnahmen in Bezug auf die Nachhaltigkeit diskutieren werden. Die Barcolana bietet Triest die Möglichkeit, sich auf der internationalen Bühne zu präsentieren. Daher stellen wir heute auch unser Buch "Barcolana" vor, das von HarperCollins auf Englisch veröffentlicht wurde und sich an Meeresliebhaber aus ganz Europa richtet.

Gemeinsam mit allen Institutionen von Friaul-Julisch Venetien arbeiten wir intensiv daran, dass die diesjährige Veranstaltung auf nachhaltige Weise einen wichtigen Anstoß und Antrieb zur Wiederbelebung des Gebiets und zur Internationalisierung gibt.

Zu den neuen Segelrouten gehört unter anderem die einzigartige Regatta Genua-Triest, die am 16. September zum ersten Mal stattfindet und auf die wir besonders stolz sind - die längste Offshore-Regatta im Mittelmeer mit dem Ziel: Barcolana “, erklärt Mitja Gialuz, Präsident des Yachtclubs Società Velica di Barcola e Grignano und Präsident der Barcolana. Um möglichst viele Menschen einzubinden, wurde der Barcolana Sea Summit als hybride Veranstaltung konzipiert und ist vor Ort und online zugänglich. Im Mittelpunkt stehen dabei folgende Themen: das Mittelmeer in den nächsten zehn Jahren, Wissenschaft, Diplomatie und Interessenvertretung für das Mittelmeer, Wirtschaft und Klimawandel, Green Ports – Green Cities: die nachhaltige Zukunft der Hafenstädte, Navigieren in die Zukunft, SUMMIT CEI: Wasser ohne Grenzen.

Barcolana53

Für Liebhaber des Meeres und des Segelsports findet die größte Segalregatta der Welt jeden zweiten Sonntag im Oktober in Triest statt. Der einzigartige Mix aus Wettbewerb und Unterhaltung machen die Barcolana zum beliebtesten Segelfestival des Jahres.

Datum: 10.10.2021, 10:30 - 13:00 Uhr

Ort: Triest, Italien

Url: http://www.barcolana.it

