Bundesjugendvertretung zur Jugendstrategie: Wichtige Schritte für kinder- und jugendgerechte Politik gesetzt

Mehr Stellenwert für Kinder und Jugendliche in der Politik schaffen

Wien (OTS) - Seit jeher appelliert die Bundesjugendvertretung (BJV) an die Politik, Jugendpolitik als Querschnittsmaterie zu verstehen, denn Themen, die junge Menschen betreffen, sind in allen Ressorts anzutreffen. Mit dem Fortschrittsbericht der Österreichischen Jugendstrategie liegen nun Maßnahmen für eine kinder- und jugendgerechte Politik vor, die alle Ministerien einbezieht. „Wir freuen uns sehr, dass auf diese Weise alle Ressorts zur Umsetzung der nationalen Jugendziele beitragen. Als Bundesjugendvertretung haben wir uns dafür besonders stark gemacht und dies immer wieder gegenüber den Ministerien eingebracht“, erklärt BJV-Vorsitzende Sabrina Prochaska. Die Einbindung der European Youth Goals in die nationale Jugendstrategie hebt die Vorsitzende weiters positiv hervor - diese wurden europaweit unter der Beteiligung von 50.000 Jugendlichen erarbeitet.

Der präsentierte Fortschrittsbericht beinhaltet wichtige Maßnahmen im Interesse von Kindern und Jugendlichen, allerdings bräuchte es im Zuge der Coronavirus-Pandemie noch weitreichendere Schritte und ausreichend finanzielle Mittel, um die Folgeschäden der Krise abzufangen. Prochaska verweist vor allem auf den dringenden Handlungsbedarf im Bereich der psychischen Gesundheit: „Kinder und Jugendliche stehen derzeit enorm unter Druck. Jedes dritte Kind und jede*r dritte Jugendliche in Österreich hat psychische Probleme. Initiativen zum Wohlbefinden von jungen Menschen sind zwar wichtig, allerdings braucht es dringend einen Ausbau psychosozialer Betreuung, der die massiven Versorgungslücken schließt“, betont Prochaska.

Nun gilt es aus Sicht der BJV, die Umsetzung der Maßnahmen weiter voranzutreiben und Kindern und Jugendlichen oberste Priorität einzuräumen.

