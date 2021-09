Heute.at bleibt deutlich Nummer-1-Onlinezeitung am Handy

Auch im August 2021 setzte sich Heute.at mit bereits 5,77 Millionen Unique Clients bei der Mobil-Messung der ÖWA Basic an die Spitzenposition.

Wien (OTS) - Doppelschlag am heimischen Onlinemarkt: Der Wachstumskurs von Heute.at setzte sich auch im August 2021 eindrucksvoll fort. Die am Donnerstag veröffentlichte Online-Reichweitenstudie ÖWA Basic weist Heute.at zum zweiten Mal in Serie als Marktführer bei den mobilen Endgeräten aus. Binnen eines Monats konnte hier sogar noch eine Steigerung von über 60.000 mobilen Unique Clients erzielt werden.

„ Diese Messung – sie beinhaltet Smartphones und Tablets – ist im digitalen Zeitalter entscheidend. Die Zukunft unserer Userinnen und User liegt am Handy. Dass Heute.at hier mit mittlerweile 5,77 Millionen Unique Clients an der Spitze liegt, unterstreicht die redaktionelle Schlagkraft unseres Teams ", sagt Heute.at-Chefredakteur Clemens Oistric.

Erfreulich ist auch die große Treue der Userinnen und User, für die sich das gesamte Team von Herzen bedankt. Die unabhängige Webanalyse bescheinigt Heute.at 34,6 Millionen Visits. Damit hat Heute.at im Vergleich zum Rekord-Jahr 2020 nochmals ein Plus von 34 Prozent erzielt. „ Dass jeder Unique Client im August mehr als 16 Mal unsere Seite besucht hat, zeigt, wie sehr die Leserinnen und Leser unseren Mix aus minutenaktuellen News-Updates und junger Unterhaltung schätzen “, so Heute.at-Chefredakteur Clemens Oistric, der sich im Namen der gesamten Chefredaktion für das Interesse bedankt.

Quelle: ÖWA Basic, August 2021

