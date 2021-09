Österreichische Milchwirtschaftliche Tagung 16. und 17.9.2021 online

„Sichere Versorgung heute & morgen“

Wien (OTS) - Die diesjährige Österreichische Milchwirtschaftliche Tagung findet am 16. und 17. September statt. Sie steht unter dem Generalthema „Sichere Versorgung heute & morgen“. Die Tagung wird von der HBLFA Tirol in Zusammenarbeit mit dem mit dem Verein zur Förderung der Österreichischen Milchwirtschaft und der milchwirtschaftlichen Aus- und Weiterbildung organisiert und aufgrund der noch immer unklaren Pandemiesituation in Form einer Online-Veranstaltung abgehalten. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Die Pandemie hat uns allen gezeigt, wie wichtig eine eigenständige und sichere Versorgung mit essentiellen Gütern, vor allem auch mit Lebensmitteln ist. Dabei geht es nicht nur um eine mengenmäßig ausreichende Versorgung, sondern auch um entsprechende Qualitäten. Die Österreichische Milchwirtschaftliche Tagung betrachtet dieses Thema aus verschiedenen Blickwinkeln - Milchbauern, Milchverarbeiter, Handel, Wissenschaft - und aus gesamtgesellschaftlicher Sicht. Hochkarätige Referenten und die Podiumsdiskussion bieten die Gelegenheit zu einem erstklassigen Meinungsaustausch“, erklärte dazu Dr. Klaus Dillinger von der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Tirol namens des Organisationsteams.

Die Tagung startet mit einer Grußbotschaft von Frau Bundesministerin Elisabeth Köstinger und agrar- und milchpolitischen Referaten vom Präsidenten des österreichischen Bauernbundes, Herrn Abg.z.NR DI Georg Strasser und Sektionschef im Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, Herrn DI Johannes Fankhauser. Im Anschluss berichtet Herr Dir. Helmut Petschar, Präsident der Vereinigung österreichischer Milchverarbeiter, über aktuelle Entwicklungen in der Milchwirtschaft und Frau Mag. Martina Hörmer, eine langjährige Expertin des Handels, über Ernährungstrends und Chancen einer sicheren Versorgung mit nachhaltigen Lebensmitteln.

Als Redner zum Tagungsthema beleuchtet anschließend Herr Dr. Urs Niggli vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) die sichere Versorgung mit Lebensmitteln. In der anschließenden Podiumsdiskussion wird unter zusätzlicher Teilnahme von Herrn Obmann Jakob Karner von der Obersteirischen Molkerei und Frau Dr. Marlies Gruber, einer renommierten Ernährungswissenschafterin, das Generalthema der Tagung vertieft.

Der zweite Teil der Veranstaltung am Freitag, dem 17. September 2021 vormittags, ist aktuellen wissenschaftlichen und fachspezifischen Themen gewidmet. Im ersten Referat berichtet Frau Dr. Frieda Eliskases-Lechner von der HBLFA Tirol zur Entwicklung des Listerienmonitorings in Österreich. Ein weiteres Referat von Herrn Dr. Georg Terler vom Institut für Nutztierforschung der HBLFA Raumberg-Gumpenstein widmet sich den Möglichkeiten zur Reduktion von Methanemissionen aus der Rinderhaltung. Anschließend sprechen Frau Hélèn Simonin von der European Dairy Association (EDA) aus Brüssel zum Thema „Nutriscore und Ecoscore“ und Herr Dr. Felgenhauer vom Bundesministerium für Inneres zum Thema „Vorsorgemaßnahmen für Netz- und Infrastrukturausfälle in der Milchwirtschaft“. Abschließend stellt Hr. Mag. Christoph Becsi die EU-Initiative „Verhaltenscodex für verantwortungsvolle Geschäfts- und Marketingpraktiken“ vor, mit der die in der Farm to Fork-Strategie enthaltenen Themen erfasst werden sollen.

