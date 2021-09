Rückkehr nach der Pandemie-Pause: Der Vienna City Marathon 2021 im ORF

Am 12. September ab 8.30 Uhr in ORF 1

Im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt, ist der 38. Vienna City Marathon am Sonntag, dem 12. September 2021, nicht nur Österreichs größtes Laufevent, sondern auch europaweit die erste Rückkehr eines derartigen Stadtmarathons. ORF 1 berichtet ab 8.30 Uhr live. Das ORF-Landesstudio Wien, Hitradio Ö3, orf.at und der TELETEXT machen den VCM einmal mehr zum multimedialen Großereignis.

Bereits ab 8.30 Uhr meldet sich in ORF 1 das ORF-Team rund um Moderator Oliver Polzer vom Start und vom Zielbereich vor dem Burgtheater. Nach der Live-Übertragung von 8.55 bis 12.30 Uhr (Kommentator ist Dietmar Wolff, Kokommentator der zweifache Olympia-Marathon-Starter Michael Buchleitner) zeigt ORF 1 um 12.30 Uhr die Highlights des „Inclusion Run“ vom 11. April. ORF SPORT+ zeigt die Highlights des VCM 2021 am Sonntag um 19.00 Uhr. Von 12.30 bis 13.30 Uhr ist in der ORF-TVthek die Zielankunft der Zigtausenden Marathon-Amateure zu sehen.

Johannes Hahn und Martin Lang sind als Motorradreporter unterwegs, um unmittelbare Eindrücke von der Strecke, dem Spitzenfeld, den besten Österreicherinnen und Österreichern etc. zu schildern. Ein ausgeklügeltes Funktechniksystem zoomt die Zuschauerinnen und Zuschauer mitten hinein ins Geschehen: Insgesamt 20 Kameras (Regie Werner Mitterer, verantwortlicher Redakteur Andreas Felber) halten jedes Detail des Rennens in High Definition fest – drei Motorradkameras, eine Helikopterkamera, eine Krankamera auf einem Auto bei der Spitzengruppe, eine Superzeitlupenkamera beim Start sowie eine weitere Superzeitlupenkamera im Zielbereich stellen sicher, dass keine Millisekunde des Rennens ausgelassen wird. Nicht zuletzt eine ausgefeilte Satellitenübertragung mit drei Kameras beim Start vor dem IZD-Tower beim UNO-City-Gelände, eine Kamera am Ende der Reichsbrücke und eine Kamera beim Prater erlauben hautnahe Live-Berichterstattung.

Der VCM im ORF-Landesstudio Wien

„Wien heute“ zeigt die letzten Vorbereitungen für den VCM am Freitag, dem 10., und am Samstag, dem 11. September, ab 19.00 Uhr in ORF 2. Am Samstag wird auch ein Studiogast aus dem Veranstalter-Team zum Interview in der Sendung erwartet. Am Marathontag selbst gibt es in „Wien heute“ eine umfassende Reportage über die vielen Facetten des Events, von den nervösen Läuferinnen und Läufern am Start, den Fans entlang der Strecke bis zum Zielraum beim Rathaus.

Radio Wien bietet Reportagen von Läuferinnen und Läufern und mitfiebernden Zuschauerinnen und Zuschauern. Weiters informiert Radio Wien am Sonntag auch in der Verkehrsinformation umfassend: Die Marathonstrecke führt quer durch Wien. Viele Straßen und Brücken werden ab den Morgenstunden gesperrt, Straßenbahn- und Autobuslinien müssen kurzgeführt oder umgeleitet werden. Radio Wien liefert zuverlässig die aktuellsten Verkehrsinformationen und die besten Ausweichtipps. Alle Bilder vom Marathon sind auf wien.ORF.at zu sehen.

Umfassende Berichterstattung auf sport.ORF.at, auf der ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Zum Vienna City Marathon gestalten sport.ORF.at, ORF-TVthek und der ORF TELETEXT für alle Fans auch 2021 wieder ein multimediales Package: Auf sport.ORF.at ist bereits vorab alles Wissenswerte rund um Österreichs Laufsport-Ereignis Nummer eins zu lesen, das Rennen selbst wird topaktuell gecovert, Nach- und Hintergrundberichte sowie Ergebnislisten runden das Angebot ab. Wer das Rennen online oder am Smartphone live mitverfolgen möchte, dem steht auf TVthek.ORF.at und sport.ORF.at außerdem der Live-Stream der ORF-Übertragung zur Verfügung. Nachträglich wird der Event auf der TVthek sieben Tage auch als Video-On-Demand abrufbar sein. Der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ab Seite 200 ebenfalls aktuell und umfassend über den Marathon.

Der Vienna City Marathon im Hitradio Ö3

Der „Freaky Friday“ im Ö3-Wecker am Freitag, dem 10. September, widmet sich diese Woche dem Thema Marathon. Die Ö3-Moderatoren Robert Kratky und Benny Hörtnagl spielen eine Stunde lang (8.00 bis 9.00 Uhr) ausschließlich Songs zum und übers Laufen. Zusätzlich wird das ganze Wochenende lang der Vienna City Marathon in den Ö3-Wettermeldungen verstärkt beleuchtet und die Ö3-Verkehrsredaktion gibt den genauen Überblick über die Straßensperren und die Situation auf den Ausweichstrecken. Außerdem meldet sich Ö3-Sportreporter Daniel Teissl am Sonntag, dem 12. September, regelmäßig mit Updates von der Marathonstrecke und analysiert das Ergebnis.

