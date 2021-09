Fachkräfte als Klimaschutz-Motor: 17 klimaaktiv Kompetenzpartner:innen ausgezeichnet

Österreichweites Netzwerk an klimaaktiv Kompetenzpartner:innen bringt Energiewende in Schwung

Wien (OTS) - Jürgen Schneider, Leiter der Sektion Klima und Energie, zeichnete in Vertretung von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler am Donnerstag, dem 08. September 2021 insgesamt 17 neue klimaaktiv Kompetenzpartner:innen aus ganz Österreich aus. Die qualifizierten Fachkräfte erweitern das große Netzwerk von klimaaktiv Profis in den Bereichen Erneuerbare Energien, Nachhaltiges Bauen und Sanieren sowie klimaaktiv Siedlungen und Quartiere.

„Qualifizierte Fachkräfte sind gefragter denn je. Sie sind es, die direkt im Ort und in der Gemeinde mit ihrem Handwerk und ihrer Expertise für mehr Klimaschutz sorgen. Sie tauschen Öl- und Gasheizungen gegen klimafreundliche Heizsysteme, installieren Photovoltaikanlagen auf unseren Dächern, planen und bauen die nachhaltigen Gebäude, Siedlungen und Quartiere von morgen. Mit unseren milliardenhohen Investitionen in den Klimaschutz schaffen wir – jetzt und auch in Zukunft – mehr Lebensqualität und sorgen zugleich für tausende neue Jobs. Als Kompetenzschmiede für engagierte Fachkräfte erarbeitet und vermittelt klimaaktiv, gemeinsam mit rund 40 Bildungsinstitutionen, unverzichtbare Zukunftskompetenzen für den Klimaschutz“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler anlässlich der Veranstaltung.

klimaaktiv als Kompetenz-Schmiede

Die 17 ausgezeichneten Personen sind ausgebildete Profis aus den Themenbereichen Heizen mit Erneuerbaren Energien (Wärmepumpe und Biomasse), Photovoltaik, nachhaltiges Bauen und Sanieren sowie energieeffiziente Siedlungen und Quartiere. Sie alle haben ihre Expertise im Rahmen einer Weiterbildung ausgebaut. Die Kurse und Lehrgänge werden entwickelt von Bildungsanbietern (wie etwa dem AIT/arsenal research oder dem Österreichischen Biomasse-Verband ) gemeinsam mit Expert:innen der Klimaschutzinitiative klimaaktiv, die für hohe Qualität in den Kursangeboten sorgen. So entsteht das ganze Jahr hinweg ein umfangreiches und attraktives Angebot an Fortbildungen. Zu den Themenschwerpunkten zählen dabei Bauen und Sanieren, Energie- und Gebäudetechnik, Energiemanagement und -beratung sowie umweltfreundliche Mobilität.

Starke Nachfrage am Arbeitsmarkt

In den kommenden Jahren spielen der Ausbau der Erneuerbaren Energien, nachhaltige Gebäude und saubere Mobilitätslösungen eine zentrale Rolle für den Weg zu Österreichs Klimaneutralität. Dafür werden zahlreiche Fachkräfte benötig, die diese klimafreundlichen Technologien planen und umsetzen können. Das spezielle Know-how der Kompetenzpartner:innen findet daher bereits heute sowohl bei Betrieben als auch bei Kund:innen und Betrieben hohen Zuspruch und ist am Arbeitsmarkt stark gefragt. Mehr als 20.000 Fachkräfte haben bereits eine der zahlreichen Aus- und Weiterbildungen in Kooperation mit klimaaktiv absolviert.

Über klimaaktiv

klimaaktiv ist die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). Mit der Entwicklung und Bereitstellung von Qualitätsstandards, der Aus- und Weiterbildung von Profis, mit Beratung, Information und einem großen Partnernetzwerk ergänzt klimaaktiv die Klimaschutzförderungen und -vorschriften. Erfahren Sie mehr über die Ziele, Aktivitäten und Akteure: klimaaktiv.at

