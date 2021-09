„Zeig mir deine Welt“: Fünfteilige Serie über Menschen mit Behinderung ab 12. September in „Heimat Fremde Heimat“

Jeweils sonntags um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ richtet sich an alle, die sich sowohl für Menschenrechte als auch für ethnische Themen und soziale Fragen in Österreich interessieren. Im Mittelpunkt der Berichterstattung steht das Zusammenleben in der Vielfalt. Eines der wichtigsten Ziele der Sendung ist, Vorurteile in der Gesellschaft abzubauen. Aus diesen Beweggründen ist auch das Projekt „Zeig mir deine Welt“ entstanden.

In der fünfteiligen Serie werden ab Sonntag, dem 12. September 2021, einmal monatlich Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen bei ihren alltäglichen Tätigkeiten begleitet. Um die Alltagshürden der Protagonistinnen und Protagonisten dem Publikum näher zu bringen, taucht Redakteurin Ajda Sticker in einem Selbstversuch in die unterschiedlichen Lebenswelten ein. Wie nimmt etwa die gehörlose Alicia wahr, wenn jemand bei ihr zu Hause anläutet? Wie meistert die blinde Valentina das Reiten? Wie sind die Reaktionen der Mitmenschen, wenn die Fortbewegung in der Stadt mit dem Rollstuhl erfolgt? Acht junge Menschen erzählen von den Hürden, denen sie sich stellen müssen, und zeigen ihren Weg des Engagements und Erfolges.

Im ersten Teil erzählt am Sonntag, dem 12. September, um 13.30 Uhr in ORF 2 der mehrfache österreichische Tennis-Staatsmeister Nico Langmann während seines Trainings von Vorurteilen, die Menschen im Rollstuhl im Alltag erfahren müssen. Außerdem schlüpft die Redakteurin für einen Tag in die Rolle der persönlichen Assistentin der Juristin und Wirtschaftswissenschafterin Tina Holmes.

Das Projekt „Zeig mir deine Welt“ wird mit Frühjahr 2022 an diversen Schulen präsentiert und soll den Austausch der Schülerinnen und Schüler mit den Protagonistinnen und Protagonisten fördern, mögliche Vorurteile aufzeigen und dazu beitragen, diese zu überwinden.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at