Charity-Auktion: Einzigartiges Design gegen Spende für den guten Zweck

33 Designer Sessel von Studierenden der Angewandten werden am 16. September in der Galerie Franz Josefs Kai 3 zugunsten des Flüchtlingsprojekts Ute Bock versteigert.

Wien (OTS) - Wer auf der Suche nach einem einzigartigen Designstück ist, sollte sich die Benefiz-Versteigerung zur Ausstellung „Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger!“ am 16. September nicht entgehen lassen. 33 Sesselkreationen, gestaltet von Studierenden der Klasse Industriedesign der Angewandten, hauchen Altwaren neues Leben ein. Die funktionalen, upcycled Designer-Sessel können mit einem Startgebot von € 200 ersteigert werden. Durch die Auktion führt Michael Schmidt-Ott.

Der Erlös unterstützt die Arbeit des Flüchtlingsprojekts Ute Bock, finanziert Obdach, Beratung, Bildung und Soforthilfe für Geflüchtete in Wien. „Die Ausstellung unterstreicht die wunderbare Verbindung zwischen Kunst und gutem Zweck. Jedes dieser 33 Unikate erzählt eine Geschichte. Diese umfasst nicht nur Material und Form, sondern auch die wertvolle Hilfe für Geflüchtete.“, so Maren Riebe vom Flüchtlingsprojekt Ute Bock. Die Spende für die Sessel ist für die Käufer*innen steuerlich absetzbar.

Wer es nicht schafft, am 16. September live dabei zu sein, kann sein Gebot bereits im Vorfeld abgeben. Auktionskatalog und Formular zum Bieten finden sich auf der Webseite der ausstellenden Galerie Franz Josefs Kai 3.

www.franzjosefskai3.com/de/projekte/2021/

Wann: Donnerstag, 16. September 2021, Einlass ab 18 Uhr, Beginn 19 Uhr

Wo: Galerie Franz Josefs Kai 3, 1010 Wien

Bei der Auktion gilt die 3G-Regel. Um Anmeldung zur Auktion wird gebeten.



Rückfragen & Kontakt:

Maren Riebe

Pressesprecherin Flüchtlingsprojekt Ute Bock

maren.riebe @ fraubock.at

01/929 24 24 40