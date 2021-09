Lotto: Vierfachjackpot – 4,4 Mio. Euro warten

Bonus-Ziehung mit 300.000 Euro am Freitag

Wien (OTS) - Mitte Mai 2021 gab es zuletzt einen Fünffach-Jackpot, danach schaffte es kein Ereignis mehr über einen Doppeljackpot hinaus. Für die kommende Freitag Bonus-Ziehung, bedeutet das „Doppel-Spannung“. Zum einen, weil es um einen Vierfachjackpot geht, zum anderen wartet ein Bonus in Höhe von 300.000 Euro auf die Spielteilnehmer.

Die „sechs Richtigen“ 2, 11, 23, 25, 27 und 42 hatte also kein Spielteilnehmer am Zettel bzw. auf der Quittung. Im Sechser Gewinnrang haben sich bereits rund 3,5 Millionen Euro angesammelt, rund 4,4 Millionen Euro werden es sein, wenn am Freitag die Ziehung startet.

Freitag deshalb, weil es um eine der Bonus-Ziehungen geht, bei der zusätzlich 300.000 Euro unter allen bei dieser Ziehung mitspielenden Tipps verlost werden. Auch wird wieder eine Gastmoderatorin den Starthebel ziehen. Es ist diesmal Christine Reiler, bekannt als Ärztin, die die Sendung „bewusst gesund“ im ORF moderiert. Sie ist darüber hinaus als Theater-Schauspielerin und Model bekannt.

Einen Sologewinn beim Fünfer mit der Zusatzzahl 20 holte sich ein Wiener Spielteilnehmer mit dem System 008. Er knackte damit auch den Jackpot und freut sich über einen Gewinn von mehr als 280.000 Euro. Einzig die Zahl 11 fehlte ihm zum Sechser.

LottoPlus

Im ersten Rang von LottoPlus gab es keine Gewinner. Somit wurde wie gewohnt die Gewinnsumme des 1. Rangs auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. Das freut die 58 Fünfer, sie erhalten je rund 6.900 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Freitag geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zwei Quittung mit der richtigen Joker Zahl. Ein Salzburger und ein Kärntner sagten „Ja“ zur richtigen Jokerzahl und freuen sich über jeweils rund 106.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 8. September 2021

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.467.139,42 – 4,4 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 276.393,20 137 Fünfer zu je EUR 1.135,10 274 Vierer+ZZ zu je EUR 170,20 5.863 Vierer zu je EUR 44,20 7.493 Dreier+ZZ zu je EUR 15,50 93.910 Dreier zu je EUR 4,90 269.933 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 11 23 25 27 42 Zusatzzahl 20

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 8. September 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 58 Fünfer zu je EUR 6.865,70 2.923 Vierer zu je EUR 23,00 50.305 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 18 20 23 26 34 43

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 8. September 2021

2 Joker EUR 105.643,80 9 mal EUR 8.800,00 106 mal EUR 880,00 1.025 mal EUR 88,00 10.353 mal EUR 8,00 103.177 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 9 9 3 2 9

